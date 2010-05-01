Tunceli'de karakola saldırı: 4 asker şehit

T24

Çukurca'da mayın patladı: 1 şehit

Kayseri şehidine ağlıyor

Bir şehit acısı da Kilis'te

Şehit Şimşek'in terhisine 18 gün kalmıştı

Sivas'taki ailesi tezkeresine 4 ay kala şehit olan oğullarına ağlıyor

Cumhurbaşkanı: Bedeli ne olursa olsun mücadele kararlılığı sürecek

Meclis Başkanı Şahin'den kınama

Başbakan: Mücadele azmimizi arttıracak

Baykal: Ortaya çıkan tablo ciddiyetle değerlendirilmeli

Bahçeli: Hükümet attığı adımları gözden geçirmeli

Nazimiye İlçesi'nin Bingöl'ün Yayladere sınırı yakınlarında bulunan Sarıyayla Jandarma Karakolu'na dün akşam saat 23:00 sıralarında kalabalık bir PKK'lı terörist grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin de PKK'lı gruba anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma sabah saatlerine kadar sürdü.Hain saldırıda şehit olan askerlerin baba ocaklarına ateş düştü.PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda aralarında karakol komutanının da bulunduğu 4 asker şehit oldu. Şehit askerlerden biri de Jandarma Uzman Çavuş Kemal Koçyiğit'ti (28). Şehidin Kayseri'deki baba evine ateş düştü.Şehit askerin annesi Nazmiye Koçyiğit, acı haberi alıdğında 'Kemalim' diye feryat etti.Kemal Koçyiğit'le bir yıl önce evlenen Lale Koçyiğit de acı haberi alır almaz askerler eşliğinde babasının kolunda kayınpederinin evine geldi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen acılı eş, ''Kemalim, aslanım'' diye ağladı.Şehit Koçyiğit'in bir yakını da ''Yalan diyin, Kayseri'yi başınıza yıkarım. Yiğidim ölmedi'' diye ağlayarak fenalaştı. Sağlık ekipleri hemen kadına müdahale etti.Acılı baba Mustafa Koçyiğit, oğlunun şehit haberini sabah aldığını belirtti. Oğlunun haziran ayında mecburi hizmetini tamamlayarak tayin olacağını ifade eden Koçyiğit, “Haberi sabah aldık. Vatan sağolsun. En son Kurban Bayramı'nda görüşmüş, geçen haftalarda da konuşmuştuk. Az bir süresi kalmıştı, tayini çıkacaktı. Yattığı yer cennet olsun” diye konuştu.Tunceli'nin Nazimiye ilçesi Sarıyayla Jandarma Karakolu'na teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Hasan Özüberk'in (40) Kilis'teki baba evinde büyük üzüntü yaşanıyor.Kilis Jandarma Alay Komutanı Albay Mehmet Kadan, şehit jandarma başçavuş Hasan Özüberk'in Nedim Ökmen Mahallesi Çiçekli Sokak'ta bulunan baba evine gelerek psikolog ve sağlık ekipleri nezaretinde aileye oğullarının şehit olduğu bilgisini verdi. Haberi aldıktan sonra fenalaşan anne Sultan ve baba İsmail Özüberk'e sağlık ekipleri müdahale etti. Ailenin ve yakınlarının ağıtlarının yükseldiği şehit evine Türk bayrağı asıldı.Üzüntüden konuşamayan baba İsmail Özüberk gazetecilere, “Başımız sağolsun” diyebildi.Şehit jandarma başçavuş Hasan Özüberk'in 18 yıllık asker olduğu, eşi Çiçek, oğlu Metehan (16) ve kızı Nehir'in (6) İzmit'te yaşadıkları belirtilirken, İzmit'te görevliyken 1 yıllık görev için Tunceli'nin Nazimiye ilçesi Sarıyayla Jandarma Karakolu'na atandığı bildirildi.Şehit Adem Şimşek'in (21) Muğla'nın Fethiye İlçesi Eşen beldesine bağlı Alaçat köyünde yaşayan ailesine acı haberi, Fethiye Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Özçelik verdi. Sağlık ekipleriyle köye gelen Özçelik'ten oğullarının şehit olduğu haberini alan baba Ramazan, 12 yaşındaki kız kardeşi Havva ve anne Müzeyyen Şimşek, gözyaşlarına hakim olamadı. Haberi aldıktan sonra fenalaşan anne Müzeyyen Şimşek'e sağlık ekipleri müdahale etti.Şehidin annesi Müzeyyen Şimşek, evin tek erkek çocuğunun şehit olduğunu belirterek, “Türkiye'yi vatan evlatlarını şehit ederek bölemezler. O benim bir tek Ademimdi. Kuzumu vatana şehit verdim. En son Kurban Bayramı'nda izne geldiğinde bol bol sarılıp öptüm. Tek oğlumu vatana şehit verdim, bir oğlum daha olsa onu da vatan için feda ederdim. Ben oğlumun yemin törenine gitmiştim, orada çok duygulanıp gurur duymuştum. Allahım bana bir oğlan daha verseydin onu da asker etseydim demiştim. Bir tek kızım var, çok ihtiyaç olursa bu vatan hainlerinin üzerine kızımda gitsin” dedi.Jandarma komando er Ahmet Eyce'nin (21) şehit düştüğü haberi, Sivas'taki ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.3 çocuklu Eyce ailesine, acı haberi sabah Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Personel Şube Müdürü Albay Levent Öcal, sağlık ekipleri gözetiminde verdi. Şehidin babası Bekir ve annesi Nebahat Eyce, çocuklarının şehit olduğunu öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Baygınlık geçiren anne Nebahat Eyce'ye sağlık ekiplerince müdahale edildiği bildirildi. Sivas Devlet Hastanesinde ambulans şoförü olarak görev yapan baba Bekir Eyce'nin, bugün izinli olduğundan sabah evde bulunduğu, oğlunun şehit haberiyle büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Şehidin kardeşleri Onur (11) ve Orhan Eyce (16) de olayın üzüntüsünü yaşadı.Eyce ailesinin 3 erkek çocuğundan en büyüğü olan 21 yaşındaki Ahmet Eyce'nin lise mezunu olduğu, askere gitmeden önce kentteki bir çiçekçide çalıştığı öğrenildi.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Gül, Tunceli'de Jandarma karakoluna yapılan terörist saldırı ile Çukurca'daki mayın patlaması sonucu 4 askerin şehit olması nedeniyle mesaj yayımladı. Gül, şunları kaydetti:"Birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan, ülkemizin demokratikleşmesinden rahatsızlık duyan ve amacı sadece şiddet olan terör örgütü son günlerdeki saldırılarıyla çirkin yüzünü göstermeye devam etmektedir.Bedeli ne olursa olsun ülkemizin terörle mücadelesi topyekun kararlılıkla sürdürülecek ve asla taviz verilmeyecektir."TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde Sarıyayla Jandarma Karakoluna düzenlenen terörist saldırıyı nefretle kınadı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı gönderen Şahin, mesajında ''Terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağına, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğine olan inancımı tekrar belirtmek istiyorum. Terörün bitirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırıldığı bir dönemde böylesine alçakça saldırıların gerçekleştirilmesi, terörün bitirilmesinden duyulan kaygının bir ifadesidir" görüşüne yer verdi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Millet olarak acımız ne kadar büyük olsa da bu tür hain saldırılar, bölücü teröre karşı verdiğimiz mücadelede azim ve kararlılığımızı daha da artıracaktır'' dedi.Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a başsağlığı telgrafında şunları kaydetti:''Tunceli'de bir karakolumuza düzenlenen saldırıda dört askerimizin şehit olması ve yedi askerimizin yaralanmasından büyük üzüntü duydum. Millet olarak acımız ne kadar büyük olsa da bu tür hain saldırılar, bölücü teröre karşı verdiğimiz mücadelede azim ve kararlılığımızı daha da artıracaktır. Hiçbir sonuç alamayacaklarını bildikleri halde kanlı eylemlerini sürdüren teröristler tarih ve insanlık vicdanında mahkum olacaklardır."CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, geçmişte olduğu gibi bugün de terör örgütünün saldırılarının etkisiz kılınacağını ve sonuçta Türkiye'nin bütünlüğü, milletin birliğinin kazanacağını belirtti.Baykal, yayımladığı mesajda şunları kaydetti:''Karakola saldıracak kadar gözü dönmüş terör örgütünü şiddetle kınıyorum. Bir dönem terörü sıfırlayan Türkiye'de ortaya çıkan bu tablo ciddiyetle ele alınıp değerlendirilmelidir. Elbette geçmişte olduğu gibi bugün de terör örgütünün saldırıları etkisiz kılınacak ve sonuçta ülkemizin bütünlüğü milletimizin birliği kazanacaktır."MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tunceli'deki terörist saldırıyla ilgili, ''Gelişmeler, açılım denen yıkım arayışları ile İmralı üzerinden PKK ile müzakere yapmaya çalışan hükümetin attığı bütün yanlış adımları mutlaka gözden geçirmesini zorunlu hale getirmiştir'' dedi.Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Tunceli ve Çukurca'daki terörist saldırılara ilişkin, ''Milli birliğimize kasteden bu hain saldırı, gözü kanlı, açılımı tanımayan terör örgütünün uzlaşmayı reddettiği anlamına gelir'' dedi.