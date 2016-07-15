Tunceli’de karakola bombalı saldırı girişimi

Tunceli kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kılköyü Jandarma Karakolu'na saat 17.30 sıralarında PKK’lılar tarafından bomba yüklü araçla saldırı girişimi, karakoldan açılan ateş ile engellendi.

Tunceli Valiliği, jandarma karakoluna bombalı araçla düzenlenen saldırı girişiminin karakoldan açılan ateş sonrası engellendiğini bildirdi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından öğlen saatlerinde çıkarılan orman yangını akabinde saat 18.00 sıralarında gasp edildiği değerlendirilen kamyonetle Nazımiye ilçesi Kılköy Jandarma Karakolu nizamiyesine bombalı araçla saldırı girişimi karakoldan açılan ateş sonrası nizamiyeye gelmeden engellenmiştir. Buna karşın bomba yüklü araç uzaktan patlatılmıştır. Nizamiyeye yakın bir bölgede gerçekleşen patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralımız bulunmamaktadır. Bölgede terörist unsurlara yönelik operasyon devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz; bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" denildi.