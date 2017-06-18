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Tunceli'de karakola ateş açıldı

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

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18 Haziran 2017 21:20

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'ndeki Kuşluca Jandarma Karakolu'na PKK'lılar tarafından taciz ateşi açıldı. Ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik güçleri ateşe karılık verdi

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saat 08.15 sıralarında, Ovacık İlçesi Kuşluca Jandarma Karakol Komutanlığı'na PKK mensuplarınca 1400-1500 metre mesafeden uzun namlulu silah ile 8-10 atım taciz ateşinde bulunulduğu belirtilerek, "Ateşin geldiği istikamete karakolda konuşlu bulunan silahlar ile anında karşılık verilmiş, taciz sonunda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. (DHA)

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