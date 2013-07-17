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Yaşam

Tunceli'de kaçırılan taksi şoförü ölü bulundu

Ovacık'ta iki çocuk babası taksi şoförü Cemal Beyazgül, yaklaşık 3 hafta önce TKP/ML TİKKO örgütü üyelerince kaçırılan şoför ölü bulundu

17 Temmuz 2013 14:25

Tunceli'nin Ovacık ilçesi'nde üç hafta önce TKP/ML TİKKO örgütü üyelerince kaçırılan 45 yaşındaki taksi şoförü Cemal Beyazgül'ün dün akşam saatlerinde yol kenarında işkence yapılmış halde cesedi bulundu.

Ferit Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ovacık ilçesinde iki çocuk babası taksi şoförü Cemal Beyazgül, yaklaşık 3 hafta önce TKP/ML TİKKO örgütü üyelerince kaçırıldı. Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü çalışmalara rağmen kendisinden bir daha haber alınamayan Cemal Beyazgül'ün bugün akşam saatlerinde Ovacık ilçe merkezi yakınlarında yol kenarında cesedi bulundu. Köylülerin durumu jandarma ve polise haber vermesinden sonra, olay yerine giden sağlık ekipleri Cemal Beyazgül'ün cesedini Ovacık Devlet Hastanesi'ne getirdi. Yapılan ilk incelemede vucudunda kurşun izine rastlanmayan Cemal Beyazgül'ün gördüğü işkence sonucu öldüğü belirtildi. Ovacık Cumhuriyet Savcılığı, Beyazgül'ün kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cesedin yarın Malatya Adli Tıp Kurumun'na gönderilecek.

Cemal Beyazgül'ün devletle işbirliği yaptığı gerekçesiyle kaçırıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Beyazgül'ün Ovacık'ta son 4 yılda öldürülen 4'üncü taksici olduğu belirtildi.

 

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