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TUNCELİ'DE JANDARMA KARAKOLUNA TACİZ ATEŞİ TUNCELİ (A.A)

22 Temmuz 2011 19:54

-TUNCELİ'DE JANDARMA KARAKOLUNA TACİZ ATEŞİ TUNCELİ (A.A) - 22.07.2011 - Tunceli merkez Çiçekli Jandarma Karakolu'na terör örgütü PKK üyelerince uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunulduğu bildirildi. Tunceli Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Çiçekli Jandarma Karakolu'na, terör örgütü PKK üyesi bir grup tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunuldu. Güvenlik kuvvetlerinin taciz ateşine anında karşılık vermesi üzerine teröristlerin ormanlık ve dağlık alana kaçtığı, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye çok sayıda özel eğitimli asker sevk edildiği belirtildi. Bölgede operasyonların hava destekli olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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