Tunceli'de HES'leri 'mühürleyin' talimatı verildi

Tunceli’de yapımı tamamlanan ve halen yapım aşamasında olan 4 baraj ve HES projesinin imar planı olmadığı gerekçesiyle mühürlenmesi talep edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, taleple ilgili bir yazı yazdı. İmar planı olmayan HES’in mühürlenmesini ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Gözler Tunceli İl Özel İdaresi’nde.

Serkan Ocak'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Tunceli’de çevre konularında yaptığı mücadeleyle bilinen ve Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi sözcüsü avukat Barış Yıldırım, bölgede yapılmak istenen ve faaliyetlerine devam eden baraj ve HES projelerine karşı farklı bir hukuki mücadele başlattı. Bugüne kadar başta Karadeniz Bölgesi’nde olmak üzere baraj ve HES projelerine karşı verilen hukuk mücadelesi ‘ÇED gerekli değildir’ ya da ‘ÇED olumlu kararı’nın durdurulması ya da iptal edilmesine yönelikti. Avukat Yıldırım, bu kez İmar Kanunu, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince baraj ve HES gibi projelerin imar planlarının bulunması gerektiğini ileri sürdü.

Bakanlığa soruldu

Tunceli İl Özel İdaresi’ne başvuran Yıldırım, 4 baraj ve HES projesinin imar planı olup olmadığını sordu. Şu anda işletme aşamasında olan Munzur’daki Mazgirt Köprüsü Mevkii’nde Uzunçayır Barajı ve HES, Mercan Suyu üzerindeki ve işletmede olan Mercan HES, halen inşaat faaliyetleri devam eden Tunceli Pülümür ilçesi Karasu üzerindeki Sansa HES ve 2013’te Peri Suyu üzerinde yapımı tamamlanan Tatar Barajı için yapılan başvuruya yanıt geldi.

Tunceli İl Özel İdaresi’nin yazısında, projeler hakkında imar planı olup olmadığı bilgisi verilmedi. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bu konuda görüş sorulacağı, gelen yanıta göre de işlem yapılacağı belirtildi.

Bakanlık ‘mühürleyin’ dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, beklenen o görüşü 10 Ocak 2014’te belirtti. Bakan adına Genel Müdür Bülent Ercan imzalı yazıda Tatar Barajı ile ilgili bilgiler yer aldı. Projenin imar planı bulunmaması durumunda mühürlenmesi gerektiği ve sorumlularının da cezalandırılması talep edildi.

Avukat Yıldırım, imar planları bulunmayan baraj ve HES projelerinin mühürlenmesi gerektiğini belirterek şunları dedi: “Bu projelerin planları yok. İmar Kanunu’na göre her türlü yapının imar planı bulunması gerekiyor. Tatar HES için bakanlıkça gönderilen yazı diğer baraj ve HES’leri de kapsar. Bu projelerin tamamının kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlenmesi gerekiyor. Mühürlenmediği takdirde dava açacağım.”

İmar planı olmayan HES ve barajların kaçak durumda olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: ”Bakanlığın görüşü de bunu doğruluyor. İmar Planı mevzuu ile ilgili idare tarafından gereğinin yapılmaması bu konudaki özensizliğin de bir kanıtıdır. Başta Karadeniz’deki akarsular olmak üzere Türkiye ’nin dört bir tarafında baraj ve HES’lerin imar planı bulunması gerekiyor. İmar planı olmayan bu tür yatırımların kaçak olarak değerlendirilmesi ve mühürlenmesi gerekiyor.”