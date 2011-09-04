Tunceli'de halı sahada saldırı: 2 ŞEHİT!

T24

Tunceli’nin Munzur Mahallesi’nde dün 21.40 sıralarında üzeri kapalı halı sahada futbol oynayan polislere PKK’lı, uzun namlulu silahlarla saldırdı. Özel bir otomobil içinde 4- 5 kişi gelen ve üzerlerinde asker kıyafeti bulunan teröristler, halı sahanın yanında araçtan indi. 12 polis ve güvenliklerini sağlayan 3 polisin bulunduğu sahaya açılan çapraz ateşte komiser Cem Kerman ile kendisini izlemeye gelen eşi öğretmen Hilal Kerman şehit oldu. Saldırıda 3’ü ağır 8 polis yaralandı.



Koruma görevi yapan polisler karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 terörist öldürülürken, diğer teröristler Munzur Vadisi’ne doğru kaçtı. Yaralı polisler, Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.





Eşzamanlı saldırılar





PKK’lı teröristler, eşzamanlı olarak kentin korumasını sağlayan Esentepe Mahallesi’ndeki 2 Özel Harekât Polis noktasına da ateş açtı. Noktadaki polislerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Saldırı sonrası operasyon başlatıldı. Munzur Vadisi’ne kaçan teröristlerle zaman zaman sıcak temas sağlandı.



Kaçan PKK’lıların bulunduğu alanlar Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan havalanan Kobra helikopterleri tarafından yoğun ateş altına alındı. Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, “Teröristler, gündüz sivil kıyafetlerle ilimize sızmış olabilirler” dedi.



Bingöl'de 2 polis yaralı



Bingöl'ün Genç İlçesi'nde PKK'lı teröristler kaymakamlık konutundaki polis noktasına uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda 2 polis memuru yaralandı.





