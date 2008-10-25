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Tunceli'de gergin gün

Tunceli'de Erdoğan'ın ziyareti öncesinde gerginlik had safhaya ulaştı. 2 bin kişilik bir grup Başbakan'ı protesto için yürüyor. Şehir üzerinde kobralar denetim uçuş

25 Ekim 2008 03:00

Tunceli'de Başbakan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde gerginlik had safhaya ulaştı. 2 bin kişilik bir grup Başbakan'ın kente gelişini protesto etmek için yürüyor. Şehir üzerinde kobralar denetim uçuşunda. Başbakan'ın geçeceği köprünün altında ise suyun dibinde bomba arandı. 

Erdoğan'ı istemiyoruz
 
Başbakan Erdoğan'ın Elazığ'a varmasıyla Tunceli'de Erdoğan'ı protesto etmek için yaklaşık bin kişilik bir grup saat 11.00 civarında Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Aralarında Tunceli DTP milletvekili Şerafettin Halis ve Tunceli Belediye Başkanı Songül Erol Abdil de var. Grubun sayısı çok kısa sürede yaklaşık 2 bine çıktı. PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan atarak 'Tayyip seni istemiyoruz' diye bağırarak şehir merkezine doğru yürümeye başladı. Grup Kışla Caddesi üzerinde bulunan AKP il başkanlığı binası önüne kadar yürüyüyen göstericiler burada oturma eyleminde bulundu.

AKP il binası önüne siyah çelenk bırakılmasının ardından DTP İl Başkanı Murat Polat, yaptığı basın açıklamasında Başbakan Erdoğan’ın Kürt sorununa başkışını eleştirip, Tunceli halkının Erdoğan’ı istemediğini iddia etti.

Polis ise zaman zaman uyarı yaparak gösterenin yasal olmadığını ve sonlandırılmasını istiyor. Grup ise ıslıklar çalarak yürüyüşlerine devam ediyor. Kobra helikopterleri de şehir merkezi üzerinde denetim uçuşları gerçekleştiriyor.

Takviye polis ekipleri geldi

Tunceli şehir merkezinde 500'den fazla polis kavşakları ve yolları tuttu. Başbakan Erdoğan için olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı kentte polis sayısı da arttırıldı. Malatya, Bingöl, Malatya ve Erzincan'dan takviye polis ekipleri geldi.

Bomba araması

Tunceli'deki en sıcak gelişme ise bomba alarmı. Kara yoluyla Elazığ'dan Tunceli'ye gelecek Erdoğan'ın geçeceği Munzur Çayı üzerindeki Mamiki Köprüsü'nün altında suyun dibinde Elazığ'dan gelen balık adamlar bomba araması yaptılar.

Uzaktan kumandalı bombaya karşı önlem, cepler çalışmıyor

Tunceli'de Başbakan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde gerginlik had safhaya ulaştı. Gece Esentepe Mahallesi'ndeki Özel Harekat Timleri'nin görev yaptığı polis noktasına PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Bu sabah erken saatlerden itibaren de Erdoğan'ın gelişi öncesinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Uzaktan kumandalı bomba ihtimaline karşı kente frekans önleyici jammerlar yerleştirildi. Cep telefonları çalışmıyor. 

 


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