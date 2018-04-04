T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de EYP patladı; 1 uzman çavuş yaralandı (2)

PÜLÜMÜR'DE PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI Tunceli'nin Pülümür ilçesi Aliboğazı bölgesinde sabah saatlerinde başlatılan ve 1 uzman çavuşun el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmasından sonra genişletilen operasyonda, PKK'lı teröristlerle

04 Nisan 2018 21:32

PÜLÜMÜR\'DE PKK\'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI
Tunceli\'nin Pülümür ilçesi Aliboğazı bölgesinde sabah saatlerinde başlatılan ve 1 uzman çavuşun el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmasından sonra genişletilen operasyonda, PKK\'lı teröristlerle çatışma çıktı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekât timlerinin sık ormanlık ve sarp arazinin hâkim olduğu bölgede, kış üslenmesinde bulunan teröristlerle sağladıkları sıcak temasın devam ettiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları, tespit edilen teröristlerin teslim olması için çağrı yapıldığını ancak çağrılara ateşle karşılık verilmesi sonucu çatışma çıktığını belirtti. Söz konusu kaynaklar, terörist grubun bulunduğu sarp kayalık alanın etrafının kuşatıldığını ve teröristlerle yakın mesafede şiddetli çatışmanın yaşandığı kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PÜLÜMÜR PKK TERÖRİSTLERLEPülümürAliboğazıPKKJandarma KomutanlığınaGüvenlikSöz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24