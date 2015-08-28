Tunceli'de emniyete silahlı ve roketatarlı saldırı

Tunceli’nin Nazimiye İlçesi’nde iddiaya göre PKK’lı bir grup İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne roketatar ve otomatik silahlarla saldırı düzenledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tunceli’nin Nazimiye İlçesi’ne sızan bir grup PKK’lı bugün saat 18.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Polislerin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi alınamadı. Nazimiye İlçesi’nin giriş ve çıkışlara kapatılırken, ilçeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan ilçeye Kobra helikopterler de gönderildi.