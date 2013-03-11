Tunceli'de Dersim'i anmak 'terör' suçu oldu

Geçen kasım ayında MKP’ye yönelik operasyon kapsamında Dersim Kültür Derneği (DKD) ve Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) basıldı. DKD Başkanı Ali Mükan’ın yanı sıra DHF’li Öner Yeşil, İbrahim Yolcu, Hasan Doğan Kılıç, Zafer Güven, Mustafa Aykaç ve Yıldız Ataş ile Avukat Uğur Yeşiltepe gözaltına alındı. Yeşiltepe ve Ataş dışındakiler tutuklandı.

'Sözde Dersim olayları'

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, TMK ile yetkili Malatya Savcısı İsmail Aksoy’un yasadışı MKP üyeliği iddiasıyla hazırladığı iddianamede; ne bir silahlı eylem ne de saldırıya yer verildi. Mükan ve arkadaşlarının katıldığı 15 yasal etkinlik ‘terörist eylem’ sayıldı. Bunlar içinde; Sivas Davası’nda zamanaşımından düşürülmesi kararı verilmesi üzerine Tunceli ’de 14 Mart 2012’de yapılan protesto açıklaması da yer alıyor. İddianamede, 70 kişinin katıldığı eylemde “Halkın belleği zamanaşımına uğramayacak / Sivas’ın hesabı sorulacak - Dersim” halkı yazılı pankartın açıldığı; “Sivas’ı unutma, unutturma”, “Katil devlet hesap verecek” sloganlarının atıldığı ifade ediliyor. Keza 4 Mayıs 2011 ve 2012’de yapılan Dersim Katliamı anmaları da listeye girdi. İddianamede “Sözde Dersim Olayları” diye anılan katliamın yıldönümünde “Tertele Dersim - 38 Hovira Nekeme” yazılı Zazaca pankartın açıldığı, “Kahrolsun faşist diktatörlük” ve ”Katil devlet hesap verecek” sloganlarının atıldığı ifade ediliyor. Ayrıca 4 Temmuz 2011’de “Toplu Mezarlar Açılsın” yürüyüşü, 1 Mayıs’a ve Nevruz’a katılmak, Kaypakkaya’yı anmak, Pembelik HES karşıtı açıklama düzenlemek, öldürülen MKP’lilerin cenazelerine gitmek de ‘suçlar’ içinde yer alıyor.

Tunceli Belediye Başkan adayı Murat Kur ve arkadaşlarının 56 yıl ceza alması sonrası açıklaması yapmak da “terörist eylem” sayıldı. Kur ve arkadaşlarının avukatlığını yapan Uğur Yeşiltepe bu nedenle Ali Mükan’la birlikte MKP üyeliğiyle suçlanıyor. Tunceli’de 23 Mart 2012’de düzenlenen gösteride Yeşiltepe’nin polislere, “Memur Bey niye kamera çekiyorsunuz? İnsanlar barut fıçısı gibi. Sudan sebeplerle fezleke hazırlayıp insanları suçluyorsunuz, zaten hassaslar sekiz, on dört yıl verildi lütfen geriye biraz çekmeyin” şeklindeki sözleri de kanıt gösterildi. Yeşiltepe’nin, öldürülen TİKKO’cu Armenak Bakırcıyan hakkında kitap çalışması yürütmesi, “örgütsel faaliyetlerde birliktelik yönünde davranış sergilediği anlaşılmıştır” diye yorumlandı.