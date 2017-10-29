T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de Cumhuriyet bayramı kutlamalarına yağmur engeli

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'deki, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yağmur nedeniyle Atatürk Stadyumu yerine spor salonunda yapıldı

29 Ekim 2017 17:29

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'deki, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yağmur nedeniyle Atatürk Stadyumu yerine spor salonunda yapıldı. Kutlamalarda protokol üyeleri, izleyicilerle halay çekti. 
Tunceli\'deki tören, Vali Tuncay Sonel\'in kutlamaları kabul etmesi ile başladı. Atatürk Stadyumu\'nda yapılması planlanan kutlama törenleri yağmur yağışı nedeniyle spor salonunda devam etti. Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile diğer protokol üyelerinin yerlerini almasından sonra törene özel olarak davet edilen ve Cumhuriyet ile yaşıt olan 1923 doğumlu Fatma Kara, Vali Sonel tarafından protokolde oturtuldu. törende konuşan Vali Tuncay Sonel, Türkiye Cumhuriyeti\'nin sonsuza kadar yaşatılacağını belirterek, şöyle dedi:
\"Kurtuluş savaşımızın zirvesi olan Cumhuriyetimizin asıl amacı; bu güzel ülkeyi ve Cumhuriyet\'i ilelebet yaşatmak ve bu güzel ülkenin insanlarının huzur için barış içinde kardeşçe yaşamasını sağlamaktır. Atatürk\'ün izinde onun kurduğu Cumhuriyete sahip çıkarak ülkemizi daha ileri götürmek için her fert üzerine düşüne yaptığı zaman ülke daha da kalkınacak ve büyüyecektir.\"
Kutlamalar kapsamında Bingöl ve Trabzon Of\'tan gelen halk oyunları ekipleri de gösteri sunarken, Vali Sonel\'in yanında oturan ve Cumhuriyet ile yaşıt olan Fatma Kara zorlukla ayağa kalkarak halay çekmek istedi. Vali Sonel, yanındaki Kara ile birlikte kısa da olsa halay çekti. Tunceli\'deki kutlamalar protokol ile törenne katılanların halay çekmesi ve resmi geçit töreni ise sona erdi. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit DEMİRTUNCELİ DHA TUNCELİ Cumhuriyet BayramıAtatürk StadyumuKutlamalardaVali Tuncay SonelStadyumuVali Tuncay Sonel Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral VedatCumhuriyetFatma Kara Vali SonelVali Tuncay Sonel Türkiye Cumhuriyeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sevan Nişanyan, cinsel tacizciliğin manifestosunu yazdı: Size vereceği zarar nedir!...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24