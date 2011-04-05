-TUNCELİ'DE ÇATIŞMA TUNCELİ (A.A) - 05.04.2011 - Tunceli'de, güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında kısa süreli çatışma yaşandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçeleri arasında bulunan Ahbanoz Vadisi'nde arazi tarama faaliyetinde bulunan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Teröristler kısa süreli çatışmanın ardından bölgedeki yoğun sisten yararlanarak kaçarken, bölgeye karadan takviye birlikler sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar sürüyor.