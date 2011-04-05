T24 LogoT24 Logo
Gündem

TUNCELİ'DE ÇATIŞMA TUNCELİ (A.A)

05 Nisan 2011 21:16

-TUNCELİ'DE ÇATIŞMA TUNCELİ (A.A) - 05.04.2011 - Tunceli'de, güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında kısa süreli çatışma yaşandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçeleri arasında bulunan Ahbanoz Vadisi'nde arazi tarama faaliyetinde bulunan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Teröristler kısa süreli çatışmanın ardından bölgedeki yoğun sisten yararlanarak kaçarken, bölgeye karadan takviye birlikler sevk edildi.  Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24