Tunceli'de çatışma; 5 PKK'lı terörist ölü

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Nazımiye İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri çatışmaya giren PKK\'lı 5 terörist ölü ele geçirildi.

Tunceli Valiliği bugün, Nazımiye İlçesi kırsal kesiminde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon yapıldığını açıkladı. Açıklamada, \"Yapılan operasyonda; terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir\" denildi.

