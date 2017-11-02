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Tunceli'de çatışma; 5 PKK'lı terörist ölü

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Nazımiye İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri çatışmaya giren  PKK'lı 5 terörist ölü ele geçirildi

02 Kasım 2017 17:25

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Nazımiye İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri çatışmaya giren  PKK\'lı 5 terörist ölü ele geçirildi.
Tunceli Valiliği bugün, Nazımiye İlçesi kırsal kesiminde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon yapıldığını açıkladı. Açıklamada, \"Yapılan operasyonda; terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir\" denildi. 
 

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