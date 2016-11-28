Tunceli'de çatışma; 2 şehit

Tunceli'nin Aliboğazı mevkisinde arazi tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı. Yaralı asker tedavisinin sürdürüldüğü Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde şehit oldu. Bölgede kaçan PKK'lıların yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı.

Yaralı asker hastanede şehit oldu

Aliboğazı Vadisi’nin iç kesimlerine ilerlemeye çalışan askerlere PKK’lıların açtığı ateş sonucu ağır yaralı olarak Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alınan askerler, buradaki doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgede tespit edilen PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi maksadıyla başlatılan operasyonun hava destekli devam ettiği belirtildi.