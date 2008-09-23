Tunceli’de çatışma: 1 PKK'lı öldürüldü

Tunceli’de geçen hafta AKP İl Başkan Yadımcısı Ali Aşkın ile jandarma karakoluna erzak taşıyan iki araç şoförünü kaçıran PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda teröristlerle çatışma yaşandı.

1 PKK’lının ölü ele geçirildiği operasyonda el konulan erzak yüklü araç da bulundu.

14 Eylül günü AKP Tunceli il Başkan yardımcısı ve işadamı Ali Aşkın'ın kaçırılmasından 1 hafta sonra Nazimiye İlçesi’ne bağlı Dereova Köyü yakınlarında yol kesen PKK’lı teröristler, askeri birliklere erzak taşıyan şoförler Burhan Aslan ve Abdulmuttalip Açıkgöz'ü rehin aldı, kullandıkları araca da el koydu.

Aşkın ile iki sürücünün kurntarılması için bölgede sürdürülen operasyonlar kapsamında bu akşam saatlerinde Nizamiye İlçesi’ne bağlı Dereova Köyü kırsalında terörist gruba rastlanıldı. 20 teröristin bulunduğu bölgeye, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan kalkan helikopterlerle hava destekli operasyon başlatıldı.

Jandarma Özel Harekât timlerinin sıcak temas sağladığı teröristlerle çıkan çatışmada 1 PKK’lı silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirdi. Operasyon kapsamında PKK’lıların el koyduğu erzak yüklü kamyonet de kırsal alanda bulundu.

Bölgede kapsamlı operasyon devam ederken, PKK’lıların yanlarında kaçırılan Ali Aşkın, şoförler Abdulmuttalip Açıkgöz ve Bursan Arslan ile birlikte ormanlık alanın iç kesimlerine kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin PKK'lıları etkisiz hale getirip rehineleri kurtarmak için operasyonlarını gece de sürdürdüğü bildirildi.