Tunceli’de çatışma; 1 asker şehit oldu

Tunceli Nazımiye kırsalında PKK’lılara yönelik yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Tunceli Valiliği'nden çatışmayla ilgili paylaşılan açıklama şöyle:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca İlimiz Nazımiye ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen 'Şehit J.Kd.Bçvş Hasan Özüberk-92' operasyonu kapsamında terör örgütü mensubu bir grup ile sıcak temas sağlanmış olup çıkan çatışmada 1 kahraman askerimiz şehit olmuş ve 2 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz gerekli tedavinin yapılması için Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir."

Karakola ateş açıldı

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'ndeki Kuşluca Jandarma Karakolu'na PKK'lılar tarafından taciz ateşi açıldı. Ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik güçleri ateşe karılık verdi

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saat 08.15 sıralarında, Ovacık İlçesi Kuşluca Jandarma Karakol Komutanlığı'na PKK mensuplarınca 1400-1500 metre mesafeden uzun namlulu silah ile 8-10 atım taciz ateşinde bulunulduğu belirtilerek, "Ateşin geldiği istikamete karakolda konuşlu bulunan silahlar ile anında karşılık verilmiş, taciz sonunda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. (DHA)