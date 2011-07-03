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TUNCELİ'DE BİR TERÖRİST TESLİM OLDU TUNCELİ (A.A)

03 Temmuz 2011 10:21

-TUNCELİ'DE BİR TERÖRİST TESLİM OLDU TUNCELİ (A.A) - 03.07.2011 - Tunceli'de terör örgütünden kaçan bir teröristin silah ve teçhizatı ile güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu bildirildi. Tunceli Valiliği'nden edinilen bilgiye göre, Hozat ilçesinde PKK terör örgütü mensubu bir teröristin silah ve teçhizatı ile güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, ilçeye bağlı Karaçavuş köyü kırsal alanında arazi taraması yapan güvenlik kuvvetlerine teslim olan teröristin beraberinde 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 2 adet el bombası ve kalaşnikof mermileri bulunduğu da kaydedildi.

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