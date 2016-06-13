Tunceli Ovacık'ta adliye lojmanlarına bombalı araçla saldırı; 3'ü ağır 9 yaralı

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki adliye binası ve lojmanların yakınlarında bombalı araçlı saldırı düzenlendi. Olayda 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Doğan Haber Ajansı patlamanın, Ovacık İlçesi’ndeki Adliye Lojmanları yakınlarında bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldiğini duyurdu.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, patlama sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Patlamanın, bomba yüklü araçla düzenlendiği belirtildi. Olayda yaralanan 3'ü ağır 9 kişi Ovacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.