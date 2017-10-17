T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de 65 şehit ailesi ve gazi, Trabzon ve Rize'ye uğurlandı 

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kent genelinde yaşayan şehit ailesi ve gazilerden oluşan 65 kişiyi, gezi için Trabzon ve Rize'ye uğurladı

17 Ekim 2017 17:10

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kent genelinde yaşayan şehit ailesi ve gazilerden oluşan 65 kişiyi, gezi için Trabzon ve Rize\'ye uğurladı. Rize ve Trabzon\'da 3 gün tarihi ve turistik mekanları gezecek şehit ve gazi yakınları, daha sonra Tunceli\'ye dönecek.
Şehit ve gazi yakını 65 Tuncelili\'nin Trabzon ve Rize\'ye gönderilmesiyle ilgili Tunceli Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Vali/Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel\'in girişimleri ile 65 şehit ailesi ve gaziler, üç günlük Trabzon ve Rize turuna gönderildi. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi uğurlamaya Vali Sonel, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya ve şehit ve gazi aileleri katıldı\" denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TUNCELİ DHA TUNCELİ ValisiBelediye Başkan Vekili Tuncay SonelTrabzonRizeTunceliTuncelili TrabzonTunceli ValiliğiBaşkan Vekili Tuncay SonelVali Sonel Vali Yardımcısı Selçuk YosunkayaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24