Tunceli'de 65 şehit ailesi ve gazi, Trabzon ve Rize'ye uğurlandı 

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kent genelinde yaşayan şehit ailesi ve gazilerden oluşan 65 kişiyi, gezi için Trabzon ve Rize\'ye uğurladı. Rize ve Trabzon\'da 3 gün tarihi ve turistik mekanları gezecek şehit ve gazi yakınları, daha sonra Tunceli\'ye dönecek.

Şehit ve gazi yakını 65 Tuncelili\'nin Trabzon ve Rize\'ye gönderilmesiyle ilgili Tunceli Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Vali/Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel\'in girişimleri ile 65 şehit ailesi ve gaziler, üç günlük Trabzon ve Rize turuna gönderildi. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi uğurlamaya Vali Sonel, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya ve şehit ve gazi aileleri katıldı\" denildi.



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