T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de 5 geçici askeri güvenlik bölgesi

Genelkurmay Başkanlığı, Tunceli'de 7 Mayıs- 7 Ağustos tarihleri arasında 5 ayrı bölgeyi `geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan ederek sivillerin girişini yasakladı.

04 Mayıs 2009 03:00

Genelkurmay Başkanlığı, Tunceli'de 7 Mayıs- 7 Ağustos tarihleri arasında 5 ayrı bölgeyi `geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan ederek sivillerin girişini yasakladı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar nedeniyle Tunceli'de 5 ayrı bölge, 7 Mayıs- 7 Ağustos tarihleri arasında askeri güvenlik bölgesi ilan edildi. Geçiçi güvenlik bölgesi ilan edilen ve koordinatları verilen bölgelerin PKK'lı teröristlerin en çok barındığı ve kış aylarını geçirdiği ve Karadeniz, Sivas ve Erzincan'a geçişlerinde kullandığı bölgeler olduğu kaydedildi. Geçici güvenlik bölgesi ilan edilen Aliboğazı, Ahpanos Vadileri, Tunceli'nin Hozat, Ovacık ve Çemişkezek ilçesleri içinde yeralan yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda derin ve sarp ve ormanlık bölgede PKK'nın kış üslenmesine karşı, önümüzdeki haftadan itibaren geniş çaplı operasyonlar düzenleneceği öğrenildi. Terör örgütünün, Tunceli, Erzincan, Sivas, Bingöl ve Erzurum bölgelerinde örgüte katılan elemanları bu bölgede eğittiği öne sürüldü. Ayrıca bahar aylarında karların erimesiyle Aliboğazı Vadisi üzerinden Karadeniz, Sivas ve Erzincan bölgelerine silahlı terörist gönderildiği kaydedildi.

Ahpanos Vadisi ve çevresinde yer alan dağlık alanlar ile Mercan dağlarının bir bölümü, Tunceli'nin Ovacık ile Pülümür ilçeleri arasında yer alan geniş bir dağlık ve ormanlık alanı kapsarken, PKK'nın bir çok üslenme alanının burada yer aldığı ileri sürülüyor. Pülümür bölgesinde yapılan eylemlerin de bu bölgede koordine edildiği sanılıyor. Ayrıca en az 100 teröristin, kış aylarını bu bölgedeki yeraltı sığınaklarında geçirdiği iddia ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24