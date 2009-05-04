Tunceli'de 5 geçici askeri güvenlik bölgesi

Genelkurmay Başkanlığı, Tunceli'de 7 Mayıs- 7 Ağustos tarihleri arasında 5 ayrı bölgeyi `geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan ederek sivillerin girişini yasakladı.



Genelkurmay Başkanlığı tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar nedeniyle Tunceli'de 5 ayrı bölge, 7 Mayıs- 7 Ağustos tarihleri arasında askeri güvenlik bölgesi ilan edildi. Geçiçi güvenlik bölgesi ilan edilen ve koordinatları verilen bölgelerin PKK'lı teröristlerin en çok barındığı ve kış aylarını geçirdiği ve Karadeniz, Sivas ve Erzincan'a geçişlerinde kullandığı bölgeler olduğu kaydedildi. Geçici güvenlik bölgesi ilan edilen Aliboğazı, Ahpanos Vadileri, Tunceli'nin Hozat, Ovacık ve Çemişkezek ilçesleri içinde yeralan yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda derin ve sarp ve ormanlık bölgede PKK'nın kış üslenmesine karşı, önümüzdeki haftadan itibaren geniş çaplı operasyonlar düzenleneceği öğrenildi. Terör örgütünün, Tunceli, Erzincan, Sivas, Bingöl ve Erzurum bölgelerinde örgüte katılan elemanları bu bölgede eğittiği öne sürüldü. Ayrıca bahar aylarında karların erimesiyle Aliboğazı Vadisi üzerinden Karadeniz, Sivas ve Erzincan bölgelerine silahlı terörist gönderildiği kaydedildi.



Ahpanos Vadisi ve çevresinde yer alan dağlık alanlar ile Mercan dağlarının bir bölümü, Tunceli'nin Ovacık ile Pülümür ilçeleri arasında yer alan geniş bir dağlık ve ormanlık alanı kapsarken, PKK'nın bir çok üslenme alanının burada yer aldığı ileri sürülüyor. Pülümür bölgesinde yapılan eylemlerin de bu bölgede koordine edildiği sanılıyor. Ayrıca en az 100 teröristin, kış aylarını bu bölgedeki yeraltı sığınaklarında geçirdiği iddia ediliyor.

