Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem can ya da mal kaybına yol açmadı.

Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 19.56'da, merkez üssü Pülümür ilçesine bağlı Ardıçlı köyü olan 4,2 büyüklüğünde hafif şiddette deprem kaydedildi.

Depremin ardından vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı. Yapılan ilk kontrollerde, herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği belirtildi.