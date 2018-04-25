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Tunceli'de 4 bin kişi 57'nci Alay için yürüdü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle, Tunceli'de yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' düzenlendi

25 Nisan 2018 17:33

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- ÇANAKKALE Kara Savaşları\'nın 103\'üncü yıl dönümü nedeniyle, Tunceli\'de yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla \'57\'nci Alay Vefa Yürüyüşü\' düzenlendi.
Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında bugün sabah saatlerinde \'57\'nci Alay Vefa Yürüyüşü\' yapıldı. SGK binası önünde başlayan yürüyüşe katılan yaklaşık 4 bin kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla, \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganı attı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek\'in de katıldığı yürüyüş, valilik önünde son buldu.
Valilik bahçesinde toplanan kalabalık, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından 57\'nci Alay şehitleri için dualar okudu. Kuran-ı Kerim okunmasından sonra katılımcılara çorba ikram edildi.

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