T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de 20 köy ve bağlantılı mezra yolu trafiğe kapatıldı

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada başlatılan operasyonlar kapsamında 2. bir emre kadar 20 köy ve bağlantılı mezra yolu yaya ve araç trafiğine kapatıldı

04 Mart 2017 00:55

Tunceli Valiliği, il genelinde PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar nedeniyle 20 köy ve bu köylerle bağlantılı mezra yollarının ikinci bir emre kadar yaya ve araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Tunceli'de PKK'lıların kış üstlenmesinden çıkarak eyleme hazırlandığı istihbaratının alınması ile birlikte stratejik öneme sahip köy ve mezra yolları kapatıldı. Konuya ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Valiliğimizce; İlimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, İlimiz genelinde tesis edilmiş huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması amacıyla, emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda; Tunceli-Pülümür karayolunun Bilgili Mahallesi istikameti, Tunceli-Pülümür karayolunun Ternas Mahallesi istikameti, Tunceli-Ovacık karayolunun Gözen Köyü istikameti, Tunceli-Pülümür karayolunun Alacık Köyü istikameti, Tunceli Merkez İlçe Gökçek Köyü-Özlüce Mahallesi istikameti, Tunceli Merkez İlçe-Çalkıran Köyü istikameti, Tunceli Merkez İlçe-Babaocağı Köyü istikameti, Subaşı mahallesi-Kurutlu Mahallesi istikameti, Esenyurt mahallesi-Altınyüzük Mahallesi istikameti, Kürekli Mahallesi-Dikili Mahallesi istikameti, Geyiksuyu Köyü/Hozat karayolu-Sepertek Mahallesi istikameti, Halilpınar Mahallesi-Çemçeli Mahallesi istikameti, Gözlüçayır Köyü-Aliboğazı Bölgesi istikameti, Gözlüçayır Köyü- Aliboğazı Bölgesi istikameti, emişgezek İlçesi Anıl Köyü-Aliboğazı Bölgesi istikameti, Hozat İlçesi Geyiksuyu Köyü-Aşağışevaliler (Çat Vadisi) istikameti, Hozat İlçesi Uzundal Köyü-Kızılmezra Mahallesi istikameti, Pülümür İlçesi-Akdik Köyü istikameti, Pülümür İlçesi Çobanyıldızı Köyü-Çayırlar Mahallesi istikameti, Pülümür İlçesi Kayırlar Köyü-Yoncalık Mahallesi istikameti, iki yönlü olarak ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi. 

 

ETİKETLER

tuncelipkkköyyolkapatma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24