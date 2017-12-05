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Tunceli'de 16 adet el yapımı patlayıcı bulundu

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Pülümür Vadisi'nde bulunan Alacık köyü yakınlarında, toprağa gizlenmiş halde 16 adet boru tipi el yapımı patlayıcı ile bir silah ele geçirildi

05 Aralık 2017 02:32

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Pülümür Vadisi\'nde bulunan Alacık köyü yakınlarında, toprağa gizlenmiş halde 16 adet boru tipi el yapımı patlayıcı ile bir silah ele geçirildi. 
Terör örgütü PKK\'nın kent merkezinde bombalı eylemlerde kullanması amacıyla milisleri tarafından Pülümür Vadisi içerisindeki Alacık köyünde, yol kenarına gizlenen 16 adet el yapımı patlayıcı ile bir adet silah bulundu. Tunceli Valiliği\'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
\"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, teröristlere ait sığınak içerisinde 16 adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ve 1 adet sten marka hafif makinalı silah geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\" 

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