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BBC Türkçe

Tunceli'de 12 kişiyi taşıyan 'polis helikopteri düştü'

Tunceli'de hakim ve polislerden oluşan 12 kişiyi taşıyan bir polis helikopterinin düştüğü belirtildi.

18 Nisan 2017 16:58

Tunceli'de, 7'si polis, 2'si hakim ve 3'ü personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopterin düştüğü belirtiliyor.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri saat 13.30 sıralarında radardan kayboldu.

Helikopterdeki hakimlerin seçim kurulunda görevli olduğu öğrenildi. Diyarbakır'dan bir askeri ekip ile 10 kişilik AFAD ekibi de helikopterle Tunceli'ye gönderildi.

Helikopterin düştüğü bölgeden görüntüler;

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TunceliEmniyet Genel MüdürlüğüDiyarbakırAFAD

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