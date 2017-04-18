Tunceli'de 12 kişiyi taşıyan 'polis helikopteri düştü'

Tunceli'de, 7'si polis, 2'si hakim ve 3'ü personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopterin düştüğü belirtiliyor.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri saat 13.30 sıralarında radardan kayboldu.

Helikopterdeki hakimlerin seçim kurulunda görevli olduğu öğrenildi. Diyarbakır'dan bir askeri ekip ile 10 kişilik AFAD ekibi de helikopterle Tunceli'ye gönderildi.

Helikopterin düştüğü bölgeden görüntüler;