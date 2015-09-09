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Tunceli'de 11 bölge geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

Bölgelere 1 Mart 2016 tarihine kadar giriş yasaklandı

09 Eylül 2015 09:04

Tunceli Valiliği, kent merkezi ve ilçelerdeki bazı yerlerin 1 Mart 2016 tarihine kadar Bakanlar Kurulu Kararıyla "Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de toplumsal olay görünümlü terör eylemlerinin artış göstermesine ve bölücü terör örgütünün arazide üslenmesine mani olmak, halkın can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla kent merkezinde Kutu, Bali ve Laç Deresi ile Hozmerik, Kurutlu, Gözlek-Sepertek, Mezarlık bölgeleri, Ovacık ilçesinde Karadere, Sal Deresi, Hozatta Kinzir Ormanları ile Nazımiye ilçesinde Kayalı Tepe mevkisi 1 Mart 2016 tarihine kadar Bakanlar Kurulu Kararıyla Geçici Askeri Bölge İlan edildiği ve vatandaşların yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklandığı kaydedildi.

Tunceli Valiliği, daha önce de terör saldırıları nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki bazı yerleri, iki defa geçici olarak "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan etmişti.

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