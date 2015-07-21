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Tunceli'de 100 kiloluk bomba bulundu

Tunceli'de yol kenarında bulunan uzaktan kumandalı bomba, uzman ekip tarafından imha edildi

21 Temmuz 2015 15:08

Tunceli’de yol kontrolü yapan güvenlik güçleri yol kenarına döşenmiş halde yaklaşık 100 kilogram ağırlığında uzaktan kumandalı bomba buldu.

DHA'da yer alan habere göre, kent merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Sütlüce yol güzergahında bu sabah erken saatlerde rutin yol kontrollerini yapan jandarma ekipleri, yola döşenmiş bombayı fark edince durumu Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na iletti.

Olay yerine çok sayıda zırhlı araç ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede bombanın yaklaşık 100 kilogram ağırlığında olduğu tespit edildi. Uzaktan kumandalı olduğu kaydedilen bomba, uzman ekip tarafından imha edildi.

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