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TUNCELİ'DE 1 ASKER ŞEHİT OLDU TUNCELİ (A.A)

08 Temmuz 2011 14:08

-TUNCELİ'DE 1 ASKER ŞEHİT OLDU TUNCELİ (A.A) - 08.07.2011 - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 5 Temmuz tarihinde İl Özel İdaresine ait bir kamyonun teröristler tarafından yakılmasının ardından bölgede başlatılan operasyonlar kapsamında, Pülümür ilçesi Çakırkaya köyü kırsal alanında çıkan çatışmada bir piyade uzman çavuş şehit oldu.  Operasyonların hava destekli sürdürüldüğü bölgeye çok sayıda özel eğitimli birliklerin sevk edildiği kaydedildi. Öte yandan, aynı bölgede dün akşam terör örgütü PKK üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, hafif yaralanan 2 güvenlik görevlisi, askeri helikopterle Elazığ Askeri Hastanesine sevk edilmişti.

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