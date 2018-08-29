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Yaşam

Tunceli Valiliği, HDP Milletvekilini Twitter'da engelledi

"Sosyal medya trolüyseniz kalkın o koltuklardan, o ilin idari amiri iseniz yangınları söndürün"

29 Ağustos 2018 01:24

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Tunceli Valiliği'nin resmi Twitter hesabının kendisini engellediğini duyurdu.

Tunceli Valliği'nin kararına tepki gösteren Başaran, "Bunlarda ne devlet ciddiyeti ne de yönetme kabiliyeti kalmış. Valilik, bir milletvekilini sosyal medyada engeller mi? Sosyal medya trolüyseniz kalkın o koltuklardan, o ilin idari amiri iseniz yangınları söndürün, milletvekillerimizin bölgeye girişine engel olmayın" dedi. 

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Ayşe Acar BaşaranHDP Eş Genel Başkan Yardımcısıhdpbatman
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