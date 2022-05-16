Tunceli Valiliği, 7 HDP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu

Tunceli Valiliği, Kürt siyasetçi Aysel Doğan'ın cenaze töreninde yaşanan olaylar nedeniyle aralarında Milletvekili Alican Önlü’nün de bulunduğu 7 HDP milletvekilli hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

TIKLAYIN - Aysel Doğan'ın cenazesine katılmak isteyenlere müdahale edildi; HDP'li Önlü yaralandı

Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kürt siyasetçi Aysel Doğan'ın cenazesi 2 gün önce memleketi Tunceli'ye getirildi. Polis, cenazeye katılmak isteyenlere gazla ve tazyikli suyla müdahale etmişti. Polisin müdahalesi sırasında HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün yaralanmıştı.

Tunceli Valiliği, Kürt siyasetçi Aysel Doğan'ın cenaze töreninde yaşanan olaylar nedeniyle HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün de aralarında bulundu 7 HDP milletvekili hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:



"Bilindiği üzere 14.05.2022 günü terör örgütüyle irtibat-iltisak yönünden çok sayıda suç kaydı bulunan ve yurt dışında hayatını kaybeden bir şahsın defin işlemi yakınları tarafından yerine getirilmiştir. Defin işlemini provoke ederek ilimizde oluşan huzur ve güven ortamını bozmak isteyen; aralarında başta Tunceli HDP milletvekili Alican Önlü, diğer illerden gelen HDP milletvekilleri ve yine çoğunluğu diğer illerden gelen kişilerin olduğu bir grup tarafından çıkarılmak istenilen olaylara da güvenlik kuvvetlerimizce anında müdahale edilmiş, hukuk çerçevesinde Valiliğimizce tüm tedbirler alınmıştır. Bu esnada, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu ilimizin huzurunu bozmak isteyen grup içerisinden bir şahsın atmış olduğu taşla kahraman bir arkadaşımız yaralanmıştır. Kahraman arkadaşımıza taş atan şahıs, derhal güvenlik güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan M.Ç. isimli şahıs daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Kahraman polisimizin sağlık durumu iyi olup arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Valiliğimizce provokasyonun mimarı başta Tunceli HDP milletvekili Alican Önlü olmak üzere diğer tüm HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Hiçbir terör örgütünün ve teröre müzahir grubun ilimizin huzurunu kaçırmasına müsaade edilmeyeceği hususu; Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”

Olaylar sırasında gözaltına alınan bir kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soylu, sosyla medya hesanından video paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Tunceli'de, Kürt siyasetçi Aysel Doğan'ın cenazesinde yaşanan olaylara ilişkin görüntüleri paylaştı.