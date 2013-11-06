Tunceli Üniversitesi'nde derslere başlanamadı

"Her ile üniversite" şiarıyla 2008'de kurulan Tunceli Üniversitesi, yeni öğretim yılına henüz başlayabilmiş değil. Fakülte binalarından yeni yapılacak kampüse taşınması planlanan eğitim, inşaatın tamamlanamaması üzerine başlayamadı.

Radikal gazetesinden Can Güleryüzlü'nün haberine göre dört fakültesi, bir yüksekokulu, bir de meslek yüksek okulunu bünyesinde barındıran ve yaklaşık 6 bin öğrencinin eğitim gördüğü Tunceli Üniversitesi’nde aradan geçen zamana karşın hâlâ eğitime başlanamadı. Geçen akademik yılın sonuna kadar çoğunluğu Atatürk Mahallesi’nde bulunan fakülte binalarından yürütülen eğitim, bu yıldan itibaren Tunceli merkeze 15 km uzakta, mahalleye dönüştürülen Aktuluk Köyü’nde yapılacaktı. İnşaatına geçen yıl başlanan yeni kampüs, 2013-2014 akademik yılının açılışına yetişmedi. Önce 30 Eylül, sonra 30 Ekim ve 4 Kasım’a ertelenen akademik yıl açılışı, çalışmalar yine tamamlanamayınca 11 Kasım’a bırakıldı. Ancak kampüs yollarının hâlâ tamamlanmaması, gece eğitimi alan öğrenciler açısından aydınlatma sisteminin bitirilememesi, yine binaların birçoğunda elektrik ve suyla ilgili işlemlerin devam etmesi 11 Kasım’da da eğitime başlanamayabileceğini düşündürtüyor. Üniversitenin meslek yüksekokulu ise kâğıt üzerinde akademik yıl açılışını yapmış gözüküyor. Ancak diğer bölümlerde olduğu gibi meslek yüksekokulu öğrencileri de bugüne kadar herhangi bir ders işlememiş durumda.

Eğitim yaz aylarında da devam edecek

Birçok üniversite bir hafta sonra ilk vize sınavlarını yapmaya hazırlanırken, Tunceli’de eğitime, en yakın kasım sonunda başlansa bile dersler yaz sonuna kadar devam edecek. Son sınıflar başta olmak üzere KPSS gibi sınavlara girecek çok sayıdaki öğrencinin bu durumdan etkilenmesi kaçınılmaz gözükürken, öğrenciler “Yeni kampüs yetiştirilemeyecektiyse, bari eski binalarda yarıyıla kadar eğitim yapma imkânı korunsaydı.” diyerek duruma tepki gösterdi. Tunceli Üniversitesi’nde bir başka eleştiri konusu da geçen yıl yapılan ve daha bir senelik olan üniversite binalarının terk edilmesi. Terk edilen bazı binalara geçen yıl 4 milyon liraya yakın para harcandığı ifade ediliyor. Yaşananlara ilişkin görüşleri alınmak üzere aranan Rektör Prof. Dr. Durmuş Boztuğ ise telefonlara yanıt vermedi.