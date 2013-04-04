Tunceli Üniversitesi'nde 'rektör istifa' eylemi

Tunceli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde Rektör Prof. Dr. Durmuş Boztuğ'u istifaya çağıran protesto eylemi yapıldı. Rektör Boztuğ, bir süre önce yaptığı "Solcu hocaları gönderdim" açıklamaları ile gündeme gelmişti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Demir'in haberine göre, Grup adına konuşan Tunceli Üniversitesi Eğitim Sen Temsilcisi öğretim görevlisi Adnan Şahin, üniversitede öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin sürekli baskı altında tutularak, fişlendiğini söyledi.

Şahin "Son birkaç yılda AKP hükümetinin dilinden düşmeyen bir söylem var: 'Demokratikleşiyoruz' söylemi. 1980 darbesi ile de sözde hesaplaşmayı kapsayan bu söyleme rağmen hala 12 Eylül döneminin yasaları yürürlüktedir. 1980 darbesinin ürünü olan YÖK kanunu şimdilerde, üniversitelerde demokrat kesimleri sindirmenin aracı olarak kullanılmak istenmektedir. Türkiye'nin dört bir yanında, üniversitelerde demokratik haklarını kullanan öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel, 'demokratikleşiyoruz' söylemi ile eş zamanlı soruşturmalara, baskılara ve fişlemelere maruz kalmaktadır" dedi.

Şahin ayrıca, "Geçtiğimiz günlerde Eğitim-Sen üyelerimizden Gürçağ Tuna ve Sezen Çilengir'e, sendikamızın düzenlediği basın açıklamasına ve yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle üniversitemiz rektörlüğü tarafından soruşturma açılmıştır. Savcılığın söz konusu basın açıklamasına dair, 'kovuşturmaya yer yoktur' kararına rağmen rektörlüğümüzün açtığı soruşturmayı düşündürücü buluyoruz. Hiçbir suç unsurunun bulunmadığı kanunen tescillenmesine rağmen, üyelerimize soruşturma açılması, üniversite yönetiminin anayasal hakların kullanılmasına tahammül edemediğini göstermektedir. Anayasal hakların kullanımını soruşturmaya tabi tutan bir üniversitede, akademik özgürlükten bahsetmek mümkün değildir" dedi.

"Solcu hocaları gönderdim"

Rektör Prof. Dr. Durmuş Boztuğ'un daha önce "Solcu hocaları gönderdim" şeklinde gazetelerde çıkan haberler bulunduğunu ifade eden Şahin, "Rektör Boztuğ'un, 'Solcu Hocaları Gönderdim' başlıklı haberinde belirtilenler hayata mı geçirilmektedir? Tunceli Üniversitesi Rektörü her konuşmasında, farklılıkların zenginlik olduğunu vurgularken, 'Türkiye demokratikleşiyor' derken, buradaki öğrencilere ve hocalara soruşturma açılması nasıl bir çelişkidir?" diye sordu.

Şahin, "Bu basın açıklamasının üniversite bahçesinde mesai saatleri dışında yapılmasına karşı hiçbir yasal engel yokken, Tunceli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, üniversite bahçesinde basın açıklaması yapılmasının izne tabi olduğunu iddia edip, basın açıklamasını engellemek istemiştir. En temel demokratik haklara tahammül edemeyen üniversite yönetiminden nasıl bir bilimsel üretim beklenebilir? Bilimin özgürce üretilmesi gereken mekanlar, üniversite bileşenlerinin ifade vermeye çağrıldığı soruşturma, baskı ve fişleme mekanları haline gelmiştir. Tunceli Üniversitesi'nin özgürce bilim üretilen bir kurum olması için mücadeleye devam edeceğiz. Bunun için açılan soruşturmaların derhal geri çekilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup, 'Rektör Boztuğ istifa' sloganları attıktan dağıldı.