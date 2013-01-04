Tunceli Üniversitesi'nde öğrencilere 'ODTÜ' müdahalesi!

Tunceli Üniversitesi'nde ODTÜ öğrencilerine destek vermek için asılan afişlere kızan Rektör Durmuş Boztuğ'un talimatıyla önce korumalar ve özel güvenlik, ardından polis öğrencilere müdahale etti. 20 öğrenci gözaltına alındı.

Ferit Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alana heberine göre, Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, ODTÜ öğrencilerine destek için, kantinin dış camlarına, ‘Rektör Efendisi’nin, öğrenciler ODTÜ’nün yanında’, ‘Direnişi büyütmenin tam zamanıdır’ yazılı afiş astı. Bunu öğrenen Rektör Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, kantinin önüne gelerek, öğrencilerden afişin indirilmesi halinde kendileriyle oturup konuşabileceğini söyledi. Ancak öğrenciler afişi indirmeyeceklerini, bu konuda kararlı olduklarını söylemeleri üzerine Rektör Boztuğ ile öğrenciler arasında tartışma çıktı.

İndirilen afişi yeniden astılar

Rektör Prof. Dr. Boztuğ, bölgeden uzaklaşınca özel güvenlik görevlileri ve rektörün korumaları ile öğrenciler arasında arbede çıktı. Güvenlik görevlileri afişleri sökünce, öğrenciler de burada beklemeye başladı. Olayın duyulması üzerine kalabalık bir öğrenci grubu daha kantine gelerek slogan atarak, gösterici öğrencilere destek verdi. Öğrenciler yeniden afişleri asarak, "Demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Afişleri söktürmeyiz" diye slogan atarak, bekleyişe geçti.

Afişleri sökmeye çalışan özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında ikinci kez arbede çıktı. Bunun üzerine Rektör Boztuğ’un talimatı ile üniversite kampüsüne çağrılan polis, öğrencilere sert müdahalede bulundu. Polisin ilk kez biber gazı kullanmadığı müdahale sırasında, yaklaşık 20 öğrenci polis ve özel güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı. Bazı resmi kıyafetli polisler, öğrencilere tekme ve yumrukla müdahale ederek, onları yere yatırdıktan sonra ellerini kelepçelediği görüldü.

Gözaltına alınan öğrenciler emniyete götürüldüğü sırada, okul bahçesinde toplanan başka öğrenci grupları da rektör ve polisin tavrını protesto etti. Üniversite kampüsü ve çevresinde polis tarafından sıkı güvenlik önlemleri alınırken, okuldaki gerginlik uzun süre devam etti.