Tunceli şehidinin vasiyeti yerine getirildi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - TUNCELİ\'nin Nazımiye ilçe kırsalında donarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel\'in, \'Şehit olursam mezarımın başında İshak Danış hocamın Kur\'an okumasını isterim\' şeklindeki vasiyeti Mersin\'de yerine getirildi.

İstanbul Kasımpaşa Büyük Piyale Paşa Cami İmam Hatibi İshak Danış ve Mersin İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, Şehit Asım Türkel\'in anne-babasını ziyaret etti. Duygusal anlar yaşayıp gözyaşlarına hakim olamayan anne Sabahat Türkel, \"Oğlum, İshak Danış\'ı çok seviyordu ve sürekli olarak İshak Hoca\'nın okuduğu Vakıa Suresi\'ni dinliyordu. Özellikle de surenin son ayetini sıkça tekrar ediyordu. Oğlum mezarında İshak Danış\'ın Kur\'an okumasını istemişti\" dedi.

İshak Danış ise Şehit Türkel\'e Allah\'tah rahmet dileyerek, \"Onlar bu vatan için, bayrak için, ezan için hiç düşünmeden canlarını feda ettiler. Onların son isteğini yerine getirmek bizler için bir görevdir, bir şereftir\" ifadesini kullandı.

Ziyaretin ardından Şehit Asım Türkel\'in kabrinin bulunduğu Mersin Şehitliği\'ne geçen Danış, mezar başında Kur\'anı Kenim okuyarak şehidin vasiyetini yerine getirdi.



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