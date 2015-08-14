Tunceli Pülümür'de bomba yüklü araçla saldırı; 5 yaralı

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde PKK'lılar, İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı önüne terk edip kaçtıkları bomba yüklü kapalı kasa minibüsü uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Patlamada 1 uzman çavuş ile 4 sivil yaralandı.

Fırat Demir ve Recep Demirci'nin DHA'da yer alan haberine göre, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde PKK'lılar dün saat 23.30 sıralarında İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı'na bomba yüklü minibüsle saldırmak istedi.

Komutanlığın nizamiyesine kapalı kasa minibüsle gelen 1 PKK'lı araçtan indikten sonra askerlerin nöbet kulübesine uzun namlulu silahla ateş ederek kaçmaya başladı. PKK'lı kaçarken araçtaki bombayı da uzaktan kumanda ile infilak ettirdi.

Büyük bir gürültüyle patlayan minibüs paramparça olurken çevredeki evlerin camları kırıldı. Patlamada bir asker ile çevredeki evde bulunan 1'i kadın 4 vatandaş yaralandı.

Ormanlık alana kaçan PKK'lıyı etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatılıp, ilçenin giriş ve çıkışları da kontrol altına alındı.

Tunceli Valisi Osman Kaymak, ilk bilgilere göre patlamada çevredeki evlerin birinde yaşayan 1 kadının yaralandığını söyledi.

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, saldırının ardından ambulansla kendisinin de olay yerine gittiğini belirterek, "Patlatılan araç kapalı kasa bir minibüstü ve araç paramparça olmuştu. Ortalık savaş alanı gibiydi. Bölgede büyük bir çukur da oluşmuş. Biz bir yaralanan 1 uzman çavuş ile 1 sivil vatandaşı ambulansla Erzincan'a sevk ettik" dedi.

Pülümür Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı yakınında oturan İsmail Şahin, gelen bir aracın nizamiye önünde büyük bir gürültüyle patladığını belirterek, "Evimizin camları kırıldı. Kırılan cam parçalarının isabet ettiği eşim Gülizar Şahin yaralandı. Eşimi ambulansla Erzincan'a hastaneye götürüyoruz" dedi.

Pülümür'deki saldırıda yaralanan 1'i asker 2 kişi Erzincan!a getirildi

Patlamada yaralanan 5 kişiden 31 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Murat Kaba ile vatandaş Gülizar Şahin, Pülümür Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Diğer 3 yaralının Pülümür Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Tunceli -Erzincan karayolu ulaşıma açıldı



Patlamanın ardından kapanan Tunceli Erzincan Karayolu da saat 07.00 itibariyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Yaklaşık 15, ton patlayıcı



Güvenlik birimlerinin yaptığı ilk tespitte minibüs içerisine yerleştirilen patlayıcının 1 ile 1 buçuk ton arasında olduğu belirledi.

Bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu yolda yaklaşık 1 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde bir çukur oluşurken ilçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı içinde daha önce lojman olarak kullanılan ancak şu anda boş bulunan 5 katlı bir binada büyük çaplı maddi hasar oluştu. İnfilak eden aracın parçaları yaklaşık 1 kilometrelik alana dağıldı. Bölük komutanlığının çevresinde bulunan sivillere ait 6 evde de maddi hasar oluştu.