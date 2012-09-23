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Tunceli-Pülümür karayolunda bombalı araç alarmı

Bölgeye frenaks karıştırıcı Jammer'li araçlar ve bomba uzmanları gönderildi

23 Eylül 2012 19:34

 

Tunceli-Pülümür karayolunda, karakol yakınlarına tuzaklanan bombalı bir araç tespit edildi.
 
Güvenlik güçleri buldukları şüpheli ve terk edilmiş bir araçta arama yaptı. Aramada aracın içinde bomba düzeneği tespit edildi. Bölgeye frenaks karıştırıcı Jammer'li araçlar ve bomba uzmanları gönderilerek, patlayıcının etkisiz hale getirilmesine çalışılıyor.
 
 

3 PKK’lı ödürüldü

 
 
Tunceli’de dün gece iki karakola eş zamanlı düzenlenen, 1 askerin şehit olduğu 8 askerin yaralandığı saldırıdan sonra başlatılan operasyonda, 3 PKK’lı öldürüldü.
 
PKK’lıların yardım gelmesini engellemek için karakollara giden yollara döşedikleri 100’er kilo ağırlığında iki patlayıcı düzeneği güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Operasyon nedeniyle sabah saatlerinde kapatılan Tunceli- Erzincan karayolu patlayıcıların etkisiz hale getirilmesinin ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.
 

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