Tunceli Milli Eğitim'de sular durulmuyor

Tunceli'de öğretmen ve öğrenci velilerinin pantolon giymesine karşı çıktığı için tepki çeken Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pasif göreve çekilirken, yerine `etek karşıtı' olduğu iddia edilen yardımcısı İbrahim Korkmaz vekaleten atanınca tepkiler devam etti.



Tunceli Eğitim- Sen şube başkanı Erken Eslek, görevden alınan müdür ile yerine vekaleten atanan yeni müdür arasında düşünce olarak hiç bir fark bulunmadığını iddia etti.



Tunceli'de görev yapan çok sayıda öğretmen ve öğrenci velisi, pantolon giydikleri gerekçesiyle kendilerine tepki gösteren Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldırım'ı protesto amacayla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüdü. Öğretmen ve öğrenci velilerinin protesto gösterisi sonrası Tunceli Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucunda Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldırım, yolluksuz olarak bakanlık bünyesinde geri hizmet olarak kabul edilen müşavirlik görevine geçici olarak atandı. Milli Eğitim Müdürü'nün görevden alınmasını, Tunceli Valisi Mustafa Yaman'ın Bakanlıktan talep ettiği öne sürüldü.



Eski ve yeni müdür aynı kafada



Eğitim-Sen Tunceli Şube Başkanı Erkan Eslek, görevden alınan müdür ile yerine vekaleten atanan müdür arasında düşünce olarak hiç bir fark bulunmadığını belirterek, ``Biz daha önce yaptığımız bir çok açıklamada Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldırım ile yardımcısı İbrahim Korkmaz'ın görevden alınmasını istemiştik. Öğretmen ve öğrenci velilerine karşı aynı skandal sözleri kullanan Müdür yardımcısı bu kez vekaleten müdür olarak göreve getirildi. Biz bu duruma şiddetle karşı çıkıyoruz. Yakın zamanda yeni müdüre karşı da protesto gösterisi yapacağız. Bu konudaki mücadelemiz devam edecektir'' dedi.



Müdür ve yardımcısı hakkındaki iddialar



Tunceli'de 12 Mart'ta Eğitim-Sen öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğü binası önüne kadar yürüyerek, Müdür Mehmet Yıldırım ile yardımcısı İbrahim Korkmaz'ın istifasını istedi. Eğitim- Sen yönetim kurulu üyesi Hasan Taşkın, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldırım ile yardımcısı İbrahim Korkmaz hakkında şu iddialarda bulundu:



``Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldırım, Mazgirt İlçesi'nde bir kadın eğitim emekçisi arkadaşımıza, `O küpeleri çıkar, yoksa seni öğretmen değil başka bir şey sanarlar', yine bir seminerde kadın arkadaşlarımıza dönük `içinizde eşini aldatanlar vardır' gibi aşağılayıcı ifadeler de bulunmuştur. Erkek bir eğitim emekçisi arkadaşımıza da `makas getirin bunun bıyıklarını keseceğim' diyebilmiştir. Yine kadın olan bir öğrencimizin velisi okuldaki ısınma sorununu görüşmek için kendisini ziyaret ettiğinde, `evli misin? Bekar mısın?' sorusunu sormuştur. Kadın veli `evliyim neden sordunuz müdürüm' deyince müdür veliye, `Tunceli'de kimin evli kimin bekar olduğu belli olmuyor. Evli kadın da bekar kadında kot pantolon giyiyor' cevabını vermiştir. Yine aynı zihniyetten gelen şube müdürü İbrahim Korkmaz, etek giyen bir kadın öğretmen arkadaşımıza, `Siz dükkanınızı kapalı tutun ki komşunuz hırsız çıkmasın' demiştir.''





