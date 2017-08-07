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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tunceli merkezli 19 ilde 'ByLock' operasyonu; 12 gözaltı

Tunceli merkezli 19 ilde, 'FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgütün haberleşme sistemi "ByLock" kullandıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı

07 Ağustos 2017 18:58

Tunceli merkezli 19 ilde, 'FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgütün haberleşme sistemi "ByLock" kullandıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu amaçla Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmalar yürütüldüğü aktarılan açıklamada, örgüte yönelik İl Emniyet Müdürlüğünce Tunceli merkezli 19 ilde operasyon yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, operasyonda örgütün haberleşme sistemi "ByLock" kullandıkları saptanan 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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