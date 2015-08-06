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Tunceli-Erzincan Karayolu ulaşıma tekrar kapatıldı

Yaşanan patlama nedeniyle 6 gün kapatılan Tunceli-Erzincan karayolu dün tekrar ulaşıma açılmıştı

06 Ağustos 2015 12:08

Tunceli-Erzincan karayolu yaşanan patlama nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Geçtiğimiz hafta PKK’lıların 6 gün önce 4 TIR ile 1 iş makinesini ateşe verip, bombalı tuzak kurması nedeniyle Tunceli Valiliği tarafından kapatılan karayolu dün öğle saatlerinde açılmıştı.

İHA'da yer alan habere göre, Tunceli Valiliği'nin yaptığı açıklamayla açıldığı duyurulan yol dün akşam saatlerinde yaşanan patlamayla yeniden trafiğe kapatıldı. Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın karayolunda hasara neden olduğu öğrenildi.

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