Tunceli, 'Dersim' oluyor

T24 - DTP, Tunceli'nin adının yeniden Dersim olması için kanun teklifi hazırlıyor. AKP de bu öneriyi destekliyor.



10 Kasım’da CHP’li Onur Öymen’in sözleri üzerine gündeme gelen Dersim isyanı ile ilgili olarak tartışmalar sürerken DTP, Tunceli’nin adının yeniden Dersim olması için harekete geçti.



Habertürk gazetesindeki habere göre DTP Tunceli milletvekili Şerafettin Halis Şubat 2009’da bu konuda bir yasa teklifi vermişti ve teklif şu an İçişleri Komisyonu’nda bekliyor.



DTP milletvekili Sırrı Sakık yeni bir teklif daha hazırladıklarını belirtip, “Tunceli’nin adının Dersim olmasına kim karşı çıkacak görelim” dedi.



AKP'’nin de bu teklifi destekleyeceği gelen duyumlar arasında. Ayrıca CHP içinden de bu tasarıya destek geleceği söyleniyor.



Tunceli’nin isminin diğer iller gibi kökten gelmemesi ve yasayla konmasından dolayı isminin yasayla değişmesinde de bir sorun yok.



1877, 1885, 1907, 1911, 1914, 1916 ve 1936 da 7 kez isyan ve bastırma harekatına tanıklık eden Dersim’in adı 7 Aralık 1935’te Munzur akarsuyundan kaynaklı Munzur olarak değiştirilmek istenir.



Dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya buna karşı çıkarak vilayetin adının “Tunç gibi insanların vatanı” anlamına gelen Tunceli olmasını teklif eder.



Teklif kabul edildikten sonra Aralık 1935’te vilayetin adı Tunceli olur. 11 yıl bir ay sonra da Tunceli il olur.



CHP: 'Dersim' teklifini değerlendiririz



CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, DTP'nin, Tunceli'nin adının "Dersim" olarak değiştirilmesine yönelik kanun teklifiyle ilgili soruya "değerlendiririz" yanıtını verdi.



Okay, Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Veli Beysülen'i kabul etti. Beysülen, emeklilerin sorunlarının yer aldığı 36 bin imzalı dilekçeyi Okay'a teslim etti.



Türkiye'nin, iktidar tarafından sanal gündemlerle meşgul edildiğini ve gerçek sorunların bir türlü tartışılamadığını ifade eden Okay, emeklilerin bu günlerde bir de eve dönen çocuklarına bakmak zorunda kaldıklarını söyledi.



İşsiz kalan çocukların yeniden baba ocağına döndüğünü anlatan Okay, "Emekli arkadaşlarımız açlık grevine başladı. Aslında buna gerek yok zaten açlar" dedi.



Tunceli'nin adı



Okay, bir gazetecinin DTP'nin, Tunceli'nin adının "Dersim" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdiğini hatırlatarak, bu teklife nasıl yaklaştıkları sorusuna, "Teklifi henüz görmedim. Gelirse inceleriz, oturup değerlendiririz. Orası, 1935'e kadar Dersim'di. 1935'te adı Tunceli oldu. Pek çok ilin, yerin adı değiştirildi. Teklif gelirse inceler, bakarız" yanıtını verdi.



Genelkurmay Başkanlığının, "3. ihbar mektubu" ile ilgili dün yaptığı açıklamanın sorulması üzerine de Okay, "Albay Dursun Çiçek'in tutukluluğu itirazını değerlendirip, tahliye kararı veren mahkemenin karar gerekçesinin iyi incelenmesi gerekir. O kararda, delil olarak sunulan belgelerle ilgili detaylı bir değerlendirme yapılıyor. Sunulan belgelerin tutuklama için yeterli bir kanıt sayılamayacağı ifade ediliyor. Bunların kanıt olmadığı mahkeme kararına derc ediliyor. Eğer mahkeme kararı da kanıt olarak kabul edilmiyorsa, söyleyecek bir söz yok. Yargı bir ara karar verdi. Tahliye kararı. O kararın gerekçesinde sunulan belgelerin kanıt olarak kabul edilemeyeceği ifade ediliyor" dedi.



'Hukuk herkese lazım olur'



Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, yargıda telefonların dinlenilmesiyle ilgili açıklamasına ilişkin soru üzerine de Okay, "Yargının değil, kafaların değişmesi gerekir. Bu ülkede Adalet Bakanlığı kendi başsavcılarını dinletiyorsa, Bakanlık müfettişleri hakimlerin telefon numaralarını verip, şüphe olmadığı halde dinleme kararı aldırıyorsa, Bakanın söyledikleri konun üstünü örtemeye yetmez. Bu konuda belgeler var. Önce onun hesabını versin. Hukuk bir gün herkese lazım olur. Dinletenler de dinleniliyor. Dinletenler de bir gün dinlenecek. Türkiye'de hukuk katledilmiştir. Bakan, 'yargıyı yargıçlar dinletiyor' gerekçesine saklanamaz" diye konuştu.