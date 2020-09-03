Tunceli’de bir hâkim kaldığı otel odasında ölü bulundu

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde bir hâkim kaldığı otel odasında ölü bulunurken, intihar üzerine durulduğu bildirildi.

Olay, Hozat ilçesi Diyap Ağa Mahallesi'ndeki bir apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1,5 ay önce ilçede göreve başlayan Hâkim E.Ö., iki gün boyunca göreve gitmemesi ve telefonlarına cevap vermemesi üzerine polis nezaretinde kaldığı otele gidildi. Burada açılan otel odasında hâkimin cansız bedenine ulaşıldı.

Kafasından aldığı kurşunla öldüğü belirlenen hâkimin intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı. (İHA)