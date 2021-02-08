Tunceli'de bakımevinde Koronavirüs’ten 12 ölüm; soruşturma başlatıldı

Tunceli'de yaşlı ve engellilerin kaldığı özel bakımevinde, Koronavirüs'e yakalanan 12 kişi hayatını kaybetti. Valilik, soruşturma başlattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.

NTV'de yer alan habere göre, Tunceli'de kasım ayında bakımevinde kalan kişilerin rahatsızlanması üzerine Koronavirüs testi yapıldı. Birçok kişide virüs olduğu tespit edildi. Bakımevinde kalanlar, hızla tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan 12 kişi hayatını kaybetti. Diğer hastalar, tedavilerinin ardından tekrar bakımevine yerleştirildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirdi.

Müfettişler 60 kişi kapasiteli bakımeviyle ilgili rapor hazırladı, soruşturma sürüyor.