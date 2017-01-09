Tunceli Barosu, Munzur Vadisi için bakanlığa dava açtı

Tunceli Barosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın istisnai evrensel değere sahip olan Munzur Vadisi Milli Parkı’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmasını reddeden kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı.

Tunceli Barosu, ilginç özellik ve güzellikleri ile istisnai evrensel değere sahip olan Munzur Vadisi Milli Parkı’nın Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurmuştu.

Baro başvurusunda Munzur Vadisi Milli Parkı’nın Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin 2. maddesinde belirlenmiş ‘doğal miras’ niteliklerine uygun olduğunu ve Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen 10 kriterden altısını karşıladığını ifade etmişti.

Bakanlık "diğer bakanlıklarla iletişime geçin" dedi

Ancak Bakanlık, taleple ilgili yolladığı yanıtta “Munzur Vadisi’nin doğal kriterler altında Liste’ye dahil edilmesi önerildiğinden, alanın Korunması ve değerlendirilmesi hususunda birincil derece sorumlu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) ile iletişime geçilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” denildi.

Baro: Mirası korumak Kültür Bakanlığının görevi

Tunceli Barosu ise açtığı davada kültürel, doğal mirası araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek görevi 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olduğunu belirtti.

Baro, Munzur Vadisi Milli Parkı’nın sahip olduğu özelikler itibariyle “Dünya Kültür Mirası Listesi”ne önerilmesi gereken bir alan olduğunun altını çizerek Munzur Üniversitesi Senatosu’nun da Munzur Vadisi Milli Parkı’nın Dünya Kültür Mirası Listesi’ne önerilmesi / alınması için gerekli kriterleri taşıdığına dair bir rapor hazırlad8ığını hatırlattı.

Munzur neden önemli?

Peki Munzur Vadisi Milli Parkı neden önemli?

Başvuruda Munzur Vadisi Milli Parkı'nın flora ve fauna açısından eşsiz endemik türlere sahip bir alan, tabiat özellikleri ve güzellikleri ile önemli bir saha olduğu belirtildi.

Ayrıca Vadi'nin bilim veya muhafaza açısından istisnaî evrensel değeri olan jeolojik ve fizyografik oluşumları barındırdığı gibi tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği kesinlikle belirlenmiş bir alan olduğu ifade edildi.

Dağ Keçisi, Ur kekliği

Munzur Vadisi Milli Parkı’nın doğal miras özellikleri şöyle sıralandı:

* Dersim Ovacık İlçesi sınırları dahilinde uzanan Munzur Vadisi’nde 42.000 hektarlık bir alan Bakanlar Kurulu tarafından 1971 yılında Milli Park olarak ilan edilmişti.

* Bu bölgenin Milli Park olarak ilan edilmesinde akarsu kaynakları, endemik bitki türleri, yöreye özgü hayvan türleri, yaban hayvan varlığı, tabiat özellikleri, tabiat güzellikleri gibi etkenler rol oynadı.

* Munzur Milli Parkı florasında hali hazırda 1.600 adet bitki türü saptandı, bunlardan %18’i Munzur’a endemik türlerden oluşuyor.

* Munzur Milli Parkı faunasında bulunan Çengel Boynuzlu Keçi, Bezuvar İsimli Dağ Keçisi, Ur Kekliği, Kırmızı Benekli Alabalık Munzur’a endemik türlerden. Belirtmek gerekir ki yakın zamana kadar neslinin tükendiği değerlendirilen Anadolu Parsı’nın Munzur Havzası’nda yaşadığına dair işaretler ve akademik tespitler bulunuyor.