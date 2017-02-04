Tuncel ve Kışanak'ın davaları "kamu güvenliği" gerekçesiyle Malatya'ya nakledildi

Tutuklu DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ile görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Gültan Kışanak'ın Diyarbakır'da görülen davaları, mahkemenin talebi üzerine Yargıtay tarafından Malatya'ya nakledildi.

dihaber'de yer alan habere göre, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Gültan Kışanak hakkında açılan davanın “kamu güvenliği” gerekçesiyle başka kente nakledilmesi talebi Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından kabul edildi.

İddianameyi kabul eden Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebini yerinde bulan Yargıtay, duruşmanın Malatya’ya nakline karar verdi. Dosyanın gönderileceği Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili mahkemeyi belirledikten sonra duruşma tarihi verilecek.

Sebahat Tuncel, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın aralarında bulunduğu 8 HDP’li vekilin gözaltına alınmasını protesto etmek için 4 Kasım 2016’da geldiği Diyarbakır Adliyesi önünde polislerce yaka paça gözaltına alınarak 6 Kasım’da tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi’ne gönderilen Tuncel hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede 2012 ve 2016 yılları arasında katıldığı 16 eylem ve etkinlik, DBP’nin PM toplantılarında yaptığı açıklamalar ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarına katılması suçlama konusu yapıldı. Tuncel için “DTK üyesi” olarak bahsedilmesi dikkat çeken iddianamede, “örgüte üye olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla 135 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diyarbakır’da 25 Ekim'de gözaltına alınıp, 30 Ekim'de tutuklanarak Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’ne gönderilen ve görevden uzaklaştırılan Kışanak hakkında ise “Örgüt kurma ve yönetme”, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız olarak katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve 41 defa “Örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla 230 yıla kadar hapis isteniyor.

Tuncel ve Kışanak’ın ilk duruşması 25 Ocak’ta görülmüş, tahliye talepleri reddedilmişti.