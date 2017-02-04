T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tuncel ve Kışanak'ın davaları "kamu güvenliği" gerekçesiyle Malatya'ya nakledildi

Gerekçe olarak "kamu güvenliği" gösterildi

04 Şubat 2017 02:04

 Tutuklu DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ile görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Gültan Kışanak'ın Diyarbakır'da görülen davaları, mahkemenin talebi üzerine Yargıtay tarafından Malatya'ya nakledildi. 

dihaber'de yer alan habere göre, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Gültan Kışanak hakkında açılan davanın “kamu güvenliği” gerekçesiyle başka kente nakledilmesi talebi Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından kabul edildi.

İddianameyi kabul eden Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebini yerinde bulan Yargıtay, duruşmanın Malatya’ya nakline karar verdi. Dosyanın gönderileceği Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili mahkemeyi belirledikten sonra duruşma tarihi verilecek. 

Sebahat Tuncel, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın aralarında bulunduğu 8 HDP’li vekilin gözaltına alınmasını protesto etmek için 4 Kasım 2016’da geldiği Diyarbakır Adliyesi önünde polislerce yaka paça gözaltına alınarak 6 Kasım’da tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi’ne gönderilen Tuncel hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede 2012 ve 2016 yılları arasında katıldığı 16 eylem ve etkinlik, DBP’nin PM toplantılarında yaptığı açıklamalar ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarına katılması suçlama konusu yapıldı. Tuncel için “DTK üyesi” olarak bahsedilmesi dikkat çeken iddianamede, “örgüte üye olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla 135 yıla kadar hapis cezası istendi. 

Diyarbakır’da 25 Ekim'de gözaltına alınıp, 30 Ekim'de tutuklanarak Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’ne gönderilen ve görevden uzaklaştırılan Kışanak hakkında ise “Örgüt kurma ve yönetme”, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız olarak katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve 41 defa “Örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla 230 yıla kadar hapis isteniyor. 

 

Tuncel ve Kışanak’ın ilk duruşması 25 Ocak’ta görülmüş, tahliye talepleri reddedilmişti. 

ETİKETLER

gültan kışanaksebahat tunceldavakamu güvenliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24