-Tuncel ve Hayal'e müebbet talebi İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada esas hakkında görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı Hikmet Usta, tutuklu sanıklar Erhan Tuncel ile Yasin Hayal'in, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve ''Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmek'' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta, tutuklu sanık Erhan Tuncel'in, ''suç örgütü çerçevesinde cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçu ile ''Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmek'' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Usta, Tuncel'in ayrıca, ''devlete ve anayasal düzene yönelik suç işlemek amacıyla kurulan silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 ila 22,5 yıl, ''örgütlü halde patlayıcı madde imal etmek'' suçundan 4,5 ila 12 yıl, ''mala zarar verme'' suçundan 3 ila 7 yıl, 6 kez ''öldürmeye teşebbüs etmek'' suçundan 129 ila 150 yıl, ''ruhsatsız silah taşımak'' suçundan da 1 ila 2 yıl olmak üzere toplam 152,5 ila 193,5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık Yasin Hayal'in de ''suç örgütü çerçevesinde cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçu ile ''Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmek'' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cazalandırılmasını talep eden savcı Usta, bu sanığın, ''devlete ve anayasal düzene yönelik suç işlemek amacıyla kurulan silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 ila 22,5 yıl, ''yazar Orhan Pamuk'u suç örgütü gücünden yararlanarak tehdit etmek'' suçundan 2 ila 5 yıl ve ''ruhsatsız silah taşımak'' suçundan da 1 ila 2 yıl olmak üzere toplam 18 ila 29,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanıklardan Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolcu, Ahmet İskender, Mustafa Öztürk ve Tuncay Uzundal'ın da ''suç örgütü çerçevesinde cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isteyen Hikmet Usta, bu sanıkların ''Hrant Dink'in tasarlanarak, öldürülmesine yardım etmek'' suçundan da 15 ila 20'şer yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasını talep etti. Usta, sanıklar Yavuz, Yolcu, İskender, Öztürk ve Uzundal'ın ayrıca ''devlete ve anayasal düzene yönelik suç işlemek amacıyla kurulan silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 ila 15 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasını da istedi. Tutuksuz sanık Salih Hacısalihoğlu'na, ''devlete ve anayasal düzene yönelik suç işlemek amacıyla kurulan silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 ila 15 yıl ve ''ruhsatsız mermi bulundurmak'' suçundan da 6 ay ile 1 yıl olmak üzere toplam 8 ila 16 yıl arasında değişen hapis cezası isteyen Usta, sanıklar İrfan Özkan ve Numan Şişman'ın da ''devlete ve anayasal düzene yönelik suç işlemek amacıyla kurulan silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 ila 15 yıl ve ''bilgileri gizlemek'' suçundan da 2 ila 4 yıl olmak üzere toplam 9,5 ila 19 yıl arasında değişen hapis cezası talep etti. Sanıklar Yaşar Cihan ve Halis Egemen'in, ''silahlı terör örgüte üye olmak'' suçundan 7,5 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasını isteyen Usta, sanıklar Alper Esirgemez, Osman Alpay, Errbil Susaman, Şenol Akduman ve Veysel Toprak'ın, ''bilgileri gizlemek'' suçundan 2 ila 4 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasını, bu sanıkların terör örgütüne yardım etmek suçunu işlediklerine dair mahkumiyetlerini gerektirir inandırıcı ve kesin delil bulunamadığı için bu suçtan da beraatini istedi. Savcı Usta, ''Dink cinayetine katıldıklarına ve terör örgütü üyesi olduklarına dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle sanıklar Osman Hayal ve Coşkun İğci'nin beraat ettirilmesini isterken, haklarında mahkumiyet kararı istenen sanıklar Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolcu, Ahmet İskender, Mustafa Öztürk ve Tuncay Uzundal'ın talep edilen ceza miktarları gözetilerek hükmen tutuklanmalarına karar verilmesini de talep etti.