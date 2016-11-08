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Tuncel ve Akdoğan Silivri Cezaevi’ne gönderildi

uncel tutuklandıktan sonra Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti

08 Kasım 2016 20:14

Tutuklanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Sebahat Tuncel ve HDP Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile milletvekillerinin gözaltına alınmasından sonra, Diyarbakır Adliyesi önünde yapılan oturma eylemi sırasında gözaltına alınarak ardından tutuklanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eşbaşkanı Sebahat Tuncel, Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Tuncel tutuklandıktan sonra Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti.

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan da, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

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