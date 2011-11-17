Tuncel: Başımıza bir şey gelirse sorumlusu Başbakan

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarının hedefindeki BDP milletvekili Sebahat Tuncel, "Başbakanın emriyle" kendisine dönük linç kampanyası başlatıldığını söyledi. Tuncel, "Bu süreçten sonra başımıza bir şey gelirse sorumlusu Başbakan'dır" diyerek, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.







Dicle Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın BDP'li kadın milletvekillerini hedef alan sözlerine yönelik tepkiler sürüyor. Haklarında linç kampanyası yürütüldüğünü ve bunun baş mimarının da Başbakan olduğunu belirten BDP Milletvekili Sebahat Tuncel, Erdoğan hakkında ve Şeyma Güzel'le ilgili olarak daha önceden Emniyet tarafından çekilmiş ancak son günlerde basına servis edilen görüntülerle ilgili olarak kendi görüntüsünü yayımlayan medya kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.



Tuncel'in korumalığını ve şoförlüğünü de yapan Gülten Çatalbaş da aynı görüntülerin medyada yer almasından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.





"Bu anlayıştaki Başbakanla kadın sorunu çözülmez"



Tuncel, Başbakan'ın tüm kadın vekillerle düzenlediği toplantıya BDP'li vekillerin katılmadığı için Başbakan tarafından bu şekildeki açıklamalara maruz kaldıklarını ifade etti. "Kadın ve erkek egemenliğine inanmayan bir başbakanın düzenlediği toplantıya katılmayız" diyen Tuncel, "Bu anlayıştaki Başbakanla kadın sorunu çözülmez" dedi.





"Linç kampanyasının emrini Erdoğan verdi"



Tuncel, "Önce konuşabileceğimiz insan barıştan yana tavrını koymuş olması gerekiyor. Bugün kendisinin kadınlardan taş kalpliler diye söz etmesi kendi düzeyini gösteriyor. Bu ülkede ağlayan kadınlar varsa bu başbakanın savaş politikaların sonucudur. Sistem her zaman önce kadınları vurun demiştir. Başbakan da yine önce kadınları vuruyor. Biz saldırılarla ilgili olarak geri adım atmayacağız. Benimle ilgili yürütülen linç kampanyasının emrini başbakan vermiştir. Bu sürecin baş mimarı Erdoğan'dır. Bu süreçten sonra başımıza bir şey gelirse sorumlusu Başbakan'dır" diye konuştu.







"Başbakan kadınların iradesine ipotek koyuyor"



BDP'nin avukatlarından Meral Danış Beştaş da Başbakan'ın sözlerine tepki gösterdi. Başbakan'ın bu konuşmaları ile kadınları sınıflandırdığına dikkat çeken Beştaş, "Bilmediği bir konu hakkında kadınları şu şudur, bu budur diye sınıflandırıyor. Haddine mi başbakanın? Kadınlar kendi gururlarını onurlarını korumasını bilir. Kendisi bu açıklamalarla kazanamaz kendisinin sicilinin bozukluğunu tüm kamuoyunca bilinir. '3 çocuk yapın' demek nedir? Tarihte hiç duymadım bu kadınların iradesine ipotek koymaktır" dedi.





"Azmettiriyor"



Başbakan her gün konuşmaları ile hem nefret suçu işlediğine, hakaret ettiğine hem de BDP'li kadınları hedef gösterdiğini ifade eden Beştaş, "İstenmeyen olaylar olduğunda, vekillerin başına bir şey geldiğinde kendisi azmettirici olacaktır. Kendisini bu savaş dilinden vazgeçmeye çağırıyorum" dedi.









