-TUNCAY ÖZKAN'DAN TECRİT İDDİASI İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı gazeteci Tuncay Özkan, cezaevindeki yerinin değiştirildiğini ve gazeteci Mustafa Balbay'dan ayrı bir blokta tek başına kaldığını belirterek, bu uygulamanın sona erdirilmesini istedi. Özkan, TBMM İnsan Hakları Komisyonu, insan hakları dernekleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve medya örgütlerine gönderilmek üzere el yazısıyla hazırladığı ve avukatı aracılığıyla basın kuruluşlarına ulaştırdığı bilgilendirme mesajında, 28 Şubat 2011 günü saat 21.30 sıralarında Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki 4 Nolu Cezaevinden zorla çıkartılarak 1 Nolu Cezaevine nakledildiğini öne sürdü. ''Ergenekon'' davaları kapsamında tutuklu bulunan 54 kişinin 4 ve 5 nolu cezaevlerinden alınarak 1 Nolu Cezaevine getirildiğini belirten Özkan, saat 02.30 sıralarında Mustafa Balbay ile ayrıldıklarını, kendisinin B Blok'ta, Balbay'ın ise F Blok'taki hücreye konulduğunu ifade etti. Özkan, bilgilendirme mesajında ''kendisinin ve Balbay'ın can güvenliğinin yok edildiğini'' öne sürerek, kurumları göreve davet etti. Tuncay Özkan, 1 Nolu Cezaevi Müdürlüğüne verdiği dilekçede de İnsan Hakları İzleme Komitesinin acilen çağrılmasını, kurum savcısıyla acilen görüştürülmesini, tecrit ve hücre uygulamasına derhal son verilerek Mustafa Balbay ile aynı koğuşa çıkarılmasını istedi.