‘Tuncay'a kapımız açık’

En önemli hedeflerinin Turkcell Süper Lig'de başarı kazanmak olduğunu yineleyen Alman teknik adam, ''Tabii kupada böyle bir avantaj yakaladık, bu turu da geçmek istiyoruz. Avrupa'da çok sayıda taraftarımız var, onlar gelemiyor. Biz Avrupa'ya gidip, onları ziyaret etmek istiyoruz. Bu hedefi yakalamak için yarın 92-93, belki daha fazla dakika mücadele etmek gerekiyor. FC Sion yarın bizi zorlayacaktır. Büyük bir mücadele olacak. Yarın stadımıza gelecek taraftarımız güzel bir maç görecek. Bir avantaj yakaladık, ama hiçbir şey daha garanti değil. İlk maçtan daha net bir skorla ayrılan takımların, ikinci maçta elendiği oldu. Rakibimizi küçümsemek doğru olmaz. Taraftarımızla birlikte yarın tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Yarın en iyi 11 ile sahaya çıkacağız. Bu, maçın önemini gösteriyor. Kazanmak istememizin bir nedeni de Avrupa'da puan toplamaktır.'' dedi

Daum, yarınki maçta Roberto Carlos'u oynatmayabileceğini kaydederek, ''Sadece Roberto Carlos ile konuşmam gerekiyor. Yaşadığı sakatlıktan sonra bayağı yüklendi, zorladı. Belki onu oynatmayabilirim'' diye konuştu.

ALEX YOK

Alman çalıştırıcı, tedavisi süren Alex'i yarınki maçta oynatmayacağını açıkladı.

Brezilyalı futbolcunun şimdiye kadar takımla idmana katılmadığını vurgulayan Daum, ''Alex'i yarın oynatmak büyük bir risk olur. Alex, pazar günkü Manisaspor maçına yetişirse, bu da bir mucize olur. Sağlık bölümümüz, Alex ile birlikte büyük bir iş yapmış olur'' dedi.

Daum, Honved ile deplasmanda yapılan maçta kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Bilica'nın, yarın oynayabileceğini söyledi.

''TUNCAY'I KADROMUZA KATABİLİRSEK, EMİNİM DAHA KÖTÜ OLMAYIZ''

Christoph Daum, milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın transferiyle ilgili bir soru üzerine, ''Tuncay, Fenerbahçe'nin evladıdır. Bizim camiaya bağlı olan bir futbolcu. Tuncay için kapımız her zaman açık'' dedi.

Tuncay'ın transfer edilmesi halinde takımda kimin nerede oynayacağı konusunda bir sıkıntı olmayacağını ifade eden Alman teknik adam, ''Fenerbahçe yönetimine ve teknik heyetine güvenin. Biz, futbolcuları en iyi şekilde kullanacağız. Herhangi bir transfer olursa, kim nerede oynayabilir, o konuda da bize güvenin. Real Madrid, Chelsea, Barcelona gibi takımlarda da çok sayıda mükemmel oyuncu var. Onlarda da kimin nerede oynayacağıyla ilgili sorun çıkmıyor. Takımın kalitesini yükseltebilirsek sorun olmaz. Tuncay'ı kadromuza katabilirsek, eminim daha kötü olmayız. Sürekli yönetimle görüşüyoruz, durumu değerlendiriyoruz. Transferle ilgili ne olabileceğini inceliyoruz. Dünyada çok futbolcu Fenrebahçe'ye gelmek ister. Bizim görevimiz Fenerbahçe için en iyi kararları vermek. Gelmek isteyen tüm oyuncuları transfer edemeyiz.'' dedi

''CRISTIAN VE DOS SANTOS, TAKIMA İYİ UYUM SAĞLADI''

Daum, Kazım ve Gökhan'ın performanslarıyla ilgili bir soru üzerine, geldiğinden beri her oyuncuya destek olmak istediğini söyledi.

Kazım ve Gökhan'da iyi bir gelişme olduğunu anlatan Daum, ''Ayrıca Cristian ve Dos Santos takıma iyi uyum sağladı. Corinthians'ta o kadar iyi oynamıyorlardı. Bu durumdan memnunuz, ama öyle bir gelişme görmek istiyorsanız, iki taraf gerekiyor. Bir yandan yardım etmek isteyen hoca, bir yandan yardımı kabul eden oyuncu. Ayrıca bazı oyuncularda da gelişme görüyorum. Emre'yi çok güçlü görüyorum. Bu beni sevindiriyor. Ayrıca bu oyuncularda daha fazla potansiyel var. Daha fazla gelişmelerini bekliyorum'' diye konuştu.